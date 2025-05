Interrumpen la cita más ardiente de ‘First Dates’: «Estábamos desnudos»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a ayudar a sus participantes en todo lo posible con el objetivo de ayudarles a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una aventura televisiva que, recientemente, quiso vivir de primera mano Gideon. El soltero se presentó en el formato como un estudiante de psicología, de Puerto Rico, que fue militar durante muchos años en Estados Unidos. Tras pasar por una época muy oscura en su vida, el joven acudió al programa de Cuatro con muchas ganas de enamorarse. Por ello, y siguiendo sus peticiones, la organización del show de citas a ciegas le organizó una velada con Maxi, un gestor financiero de Argentina.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva. De hecho, el puertorriqueño quedó rápidamente cautivado del argentino. «Tiene unos ojos muy intensos», confesó. Por su parte, el gestor financiero también admitió sentirse muy atraído por su cita. Por ello, ambos no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante para conocerse mejor. De esta manera, los participantes tuvieron la oportunidad de hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Pero, poco tardó la conversación en girar en torno a temas más íntimos.

Ambos solteros no tuvieron reparos en confesar que habían hecho un trío. Por ello, Gideon fue un paso más lejos y reveló cuál sería su mayor fantasía sexual. «Estar en una playa, desnudo con mi pareja y que aparezca…», dijo. Pero, no pudo continuar contando su deseo debido a que una camarera del programa se acercó a la mesa.

«Justo nos has interrumpido en un momento clave. Estábamos desnudos y has llegado», bromeó Maxi. Ante ello, la trabajadora del programa optó por huir y darles intimidad. Pero, Gideon no continuó relatando su fantasía. Por el contrario, dejó que la imaginación de su cita hiciera el resto.

La velada fue avanzando y el gestor financiero planteó la posibilidad de tener una relación abierta. Una propuesta que al puertorriqueño, lejos de espantar, le pareció muy bien. Y es que, no importaba el tema que tratasen, la conexión entre la pareja de solteros era notable en todo momento.

Maxi y Gideon se dejan llevar en el reservado de ‘First Dates’

Posteriormente, el equipo de Cuatro acompañó a los solteros hasta el reservado del programa. De esta manera, Gideon y Maxi decidieron apagar las luces del lugar y dejarse llevar por el momento. «Ha sido una explosión de sensaciones», afirmó Maxi. Y es que, la pareja se dejó llevar por la pasión y protagonizó un encuentro repleto de besos.

Al concluir la cita, y como ya era previsible, ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates. La conexión, tanto física como emocional, fue clara desde el primer momento. Por ello, los participantes no pudieron estar más agradecidos con el equipo de Carlos Sobera por haberles presentado.