Lidia no se corta con su cita en ‘First Dates’: «Tienes cara de guarrito»

El verano del 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que acudan a First Dates con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Lidia. Debido a que fue la primera en llegar al local, Carlos Sobera fue el encargado de recibirla. «Brillante manera de entrar, Lidia, ¡sí señor, así me gusta a mí, pisando fuerte y con seguridad!», exclamó el presentador del formato de Cuatro.

Soltera y presentador se dispusieron a hablar de diversos temas mientras esperaban a la cita de Lidia. «Soy bastante fría hasta que consiguen tocar mi corazoncito. Entonces soy bastante cariñosa y ardiente», le dijo la participante. Asimismo, la joven valenciana le contó que estaba finalizando la carrera de Psicología y que tenía un sello musical. «Canto, compongo, producto, bailo…», señaló. «Mi último videoclip me costó mucho hacerlo porque soy muy tradicional, y como lo que se lleva ahora es interpretar lo que cantas y hubo escenas que daban a entender que pasaban cosas que no ocurrían», confesó al comunicador.

Tras escuchar sus palabras, Sobera le preguntó si se estaba refiriendo a «posturas sexuales». Una cuestión que Lidia respondió de manera afirmativa. «Eso llevó a que mi pareja me dejase y el actor que hizo el baile conmigo, ya no hará más porque su novia no le deja», confesó entre risas.

Minutos después llegó su cita, Christian, un joven medio colombiano y medio alemán. «Tengo varias caras, centrado, pero con un poco de picante», dijo en su presentación. Sin embargo, el primer encuentro entre los solteros no fue tan positivo. A Lidia su cita le pareció «ni fu ni fa» y él, por su parte, la vio atractiva, pero «no he sentido atracción por ella».

A pesar de ello, los participantes aceptaron seguir conociéndose y se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. Un momento donde, entre tema y tema, ella se sinceró con él y le dijo que no le gustaban los hombres «guarros». Unas declaraciones con las que se mostró muy contundente. «Jamás haría un trío o algo similar», le dejó claro.

Ante ello, Christian le confesó que no había hecho ninguno, pero sí se le había pasado por la cabeza. «Me gusta ser flexible», destacó. Al escucharle, la valenciana le contestó sin filtros. «Tienes cara de guarrito». Asimismo, la soltera le enumeró a su cita los riesgos de tener una relación abierta.

«Uno, pones en riesgo tu salud y la de tu pareja; dos porque me parece una guarrería; tres porque ninguna religión lo contempla y cuatro; eso no trae estabilidad y nada bueno, es de ser un cochino», indicó seriamente. Una postura que quedó clara en la decisión final de First Dates.

Lidia lo tuvo claro y afirmó que no quería seguir conociendo a su cita fuera del formato. «Busco a un hombre mucho más tradicional», le dijo. El colombiano alemán, por su parte, tampoco quiso volver a quedar. «No tenemos mucha compatibilidad», sentenció.