La curiosa anécdota de César, de Los Morancos, con Felipe González: «Se va a formar en la ciudad un pitote»

Aunque Los Morancos son conocidos por todos gracias a sus espectáculos, parodias y a sus programas en televisión, ambos hermanos están muy unidos a Sevilla, su ciudad. En concreto, César Cadaval es una de las caras más conocidas y queridas entre los aficionados del Sevilla F.C., por eso ha estado presente en muchos de los momentos importantes del club hispalense. Hay que trasladarse hasta el año 1995 para recordar esta anécdota, que tiene importancia en el mundo del deporte y que ha causado mucho revuelo desde que la hizo público. El otro protagonista fue Felipe González, que en aquel momento todavía era presidente del Gobierno y tenía buena relación con los cómicos.

Los aficionados al fútbol recordarán que en aquel verano de 1995 se produjo una decisión inédita al ordenarse el descenso administrativo a Segunda División B del Sevilla y del Celta de Vigo. Ambos equipo no habían cumplido con las obligaciones económicas con LaLiga, por lo que debían recibir la sanción correspondiente. Aquella noticia llegaba después de una temporada en la que los sevillanos se habían clasificado en quinta posición, lo que les daba acceso directo a la Copa de la UEFA, ahora reconvertida en Europa League. Como era de esperar, esa medida hizo que las aficiones de ambos equipos saliesen a la calle con manifestaciones masivas para evitarlo.

El problema de dinero, un aval de 85 millones de euros, se solucionó con la ayuda de numerosas empresas, famosos y aficionados que ayudaron a que se presentase durante el mes de agosto, pero antes había que evitar el descenso. A esas alturas, con la Liga ya terminada, dos equipos habían descendido de Primera a Segunda y otros dos tenían su plaza asegurada después de conseguir el ascenso a Primera, por lo que el problema era importante.

César Cadaval contó en el programa El Cubo, de Sevilla TV, cómo vivió esos días. «Voy a contar una historia que la ha contado muy pocas veces, quizá casi nunca. Cuando nosotros tuvimos uno de los disgustos grandes y bajamos a Segunda B, yo estaba en Rota, en Cádiz, y me llamó José María (el presidente entonces del club)», comenzaba contando.

En esa llamada le pedía ayuda para evitar el desastre: «Tienes que hablar con Felipe González porque el Sevilla se va a Segunda B y transmitirle que eso no puede ser, que se va a formar en la ciudad un pitote. De hecho se formó», continuaba.

Como media España en esos días, el humorista de Los Morancos estaba de vacaciones, pero decidió moverse hasta el Coto de Doñana, donde el presidente pasaba unos días de descanso. «Llamé a la mujer, a Carmen Romero, y le dije que iba para allá, que tenía que decirle a Felipe una cosa», así avisó de sus intenciones.

«Yo tenía mucha confianza con Felipe y le dije: ‘Vengo para decirte que tienes que llames a Cortés Elvira (el secretario de Estado para el Deporte de esa etapa), por favor, que el Sevilla no puede bajar a Segunda B’», una petición de lo más alocada para un presidente, y menos por parte de un humorista.

«Él me dijo: ‘Vamos a hacer lo que podamos’», de esa manera intentó capear González esa petición. Pero César Cadaval tenía una ayuda extra, ya que era también muy amigo de Carmen Romero, la ex mujer del político, que le prometió interceder.

«‘Tú, tranquilo, que yo después le doy otro toquecito’. Cuando tu mujer te da el toque es mejor», continuaba el humorista. Pese a su negociación, el andaluz no cree que se consiguiera por su gestión: «Yo no digo que fuera por mí. Eso fue por la fuerza que tiene esta afición y salió todo para delante al final. Pero, bueno, fue el granito de arena que pusimos».

Finalmente, el objetivo se consiguió y LaLiga decidió que el Valladolid y el Albacete, equipos que descendieron por sus resultados pero a los que se les prometió mantenerse en Primera, cubriendo el hueco dejado por el Sevilla y el Celta, mantuviesen la categoría.

La solución fue ampliar la máxima categoría a 22 equipos durante dos temporadas, para en 1998 regresar a los 20 equipos habituales.