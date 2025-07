El desconocido negocio de Los Morancos que ya ha ayudado a 217 familias

Jorge y César Cadaval, Los Morancos, son conocidos por sus obras de teatro, programas de televisión y por sus versiones de canciones que se vuelven virales, pero desde hace dos años tienen un nuevo proyecto que nada tiene que ver con el humor. Al contrario, esta actividad es algo muy serio y de la que muchas familias dependen para conseguir salir adelante, ya que se trata de ayudar a dejar atrás enormes deudas que en muchos casos se acumulan hasta los cientos de miles de euros, algo inasumible para cualquier familia normal.

Se trata de un despacho de abogados que han abierto utilizando su imagen, aunque ellos no se encargan de los procedimientos jurídicos, como es lógico. Los hermanos Cadaval lo abrieron asegurando que se trataba de una forma de «devolver todo el cariño recibido por el público» durante tantos años, por eso pretenden que se conozca esta ley, que para muchos es completamente desconocida.

Según anuncian en este mes de julio de 2025, ya han conseguido exonerar más 14 millones de euros, lo que supone que han ayudado a 217 personas a comenzar de nuevo su vida. Pero esa cantidad irá subiendo con el paso de los meses y las semanas, ya que tienen en proceso otros tantos casos de personas a las que ayudar.

Lo primero que hay explicar es que Los Morancos no son abogados y tampoco ponen dinero de su bolsillo para ayudar a los afectados. Tampoco se trata de una ONG que ayude sin buscar ningún tiempo de beneficio, pero que sí que trabajan con la intención de ayudar al máximo y poner facilidades a todos sus clientes

Como se puede ver en su página web, tienen unas tarifas que comienzan desde los 3.500 euros y van hasta los 6.500 euros, aunque ofrecen posibilidad de financiación, explicando el importe total a pagar en cada caso de forma clara y detalla.

Aunque Los Morancos no trabajan en el día a día del despacho, lo cierto es que se encargan de la promoción en medios de comunicación, aprovechando su imagen pública para dar a conocer esta ley y este despacho. Su tirón ha servido para que cientos de personas de toda España conozcan esta opción.

¿En qué consiste la Ley de la Segunda Oportunidad?

Aprobada en el año 2015, es necesario cumplir ciertos requisitos para acogerse a ella, como por ejemplo que la deuda no supere los cinco millones de euros y, aunque no hay un mínimo, es habitual que las de deudas menores de 12.000 euros no sean aceptadas en este procedimiento. Cualquier persona que solicite acogerse a esta ley deberá demostrar que no tiene bienes suficientes para cumplir con sus obligaciones y que no ha cometido ningún tipo de fraude.