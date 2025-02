Seguro que Los Morancos no pensaban ser protagonistas, aunque sea de forma indirecta, de un reportaje de Equipo de investigación, pero un pasaje complicado de su vida les ha llevado a serlo. Los hermanos Cadaval han sido víctimas de un conocido estafador que tiene como objetivo a numerosos famosos de nuestro país, siendo ya alguien conocido entre los personajes populares. Los sevillanos comenzaron en el año 2018 este culebrón, que hasta 2024 no ha sido juzgado, aunque este calvario todavía no ha terminado para ellos, pese a que hay una sentencia a su favor.

Todo comenzó cuando en el año 2018 una persona utilizó el nombre del dúo para hacerse pasar por su representante, llegando a cobrar casi 9.000 euros por un espectáculo en Gran Canaria, del que ellos no tenían ni idea y, por supuesto, nunca se celebró. Gracias a eso, el individuo pudo disfrutar de un viaje, que nunca ha pagado y del que ahora mismo no se sabe nada.

Tras muchos años de lucha, a finales de 2024 la sentencia fallaba a su favor, dándoles la razón y demostrando que ellos no eran culpables de este episodio que le ha costado miles de euros a una empresa, que pensaba que había contratado a Los Morancos.

En octubre de 2024, los dos hermanos hablaron de lo sucedido en el programa TardeAR, aunque no podían cantar victoria. «Este señor creo que es insolvente, entonces… pero no hemos sido sólo nosotros. Ha habido muchísima gente estafada por él, como Antonia San Juan», explicaba César a Ana Rosa Quintana.

Tal y como explicaron, «el tipo se dedicó a falsificar el sello de nuestra empresa y la firma de nuestro mánager», por eso piensan que tiene muchas opciones de terminar en prisión: «Va a entrar en la cárcel porque hay muchas más sentencias».

Aunque el acusado llegó a presentar un recurso contra la sentencia, la Audiencia la rechazó y ha confirmado la sentencia de 18 meses de cárcel, aunque todavía no ha cumplido ni uno, ya que está desaparecido. «Él está en busca y captura. Está por ahí, no sé dónde…», decía Jorge Cadaval.

Daniel Cabrera (no confundir con el actor), que así se llama, se hizo pasar por el manager el dúo sevillano gracias a la empresa El rey de la sabana el león, un nombre que seguro que tiene mucho que ver con el espectáculo basado en el musical El rey león, por el que fue denunciado por Disney.

Tal y como ha contado Equipo de investigación, en el año 2014 se asoció con un director de una compañía teatral, para comenzar una gira por toda España con el nombre de Vuelve la Leyenda, El Rey León. El espectáculo fue paralizado tras la denuncia por plagio de la compañía norteamericana, ya que los diálogos y las canciones eran iguales que las del musical oficinal, que se puede ver en la Gran Vía de Madrid.

Impacto Espectáculos es otra de sus empresas, con las que también llegó a anunciar conciertos de Blas Cantó, David Bustamante o monólogos del cómico Santi Rodríguez, aunque ninguno de ellos se celebró. Ya sin actividad, en su página de Facebook todavía se pueden ver vídeos promocionando un espectáculo de Los Morancos en la ciudad de Vigo. Además, en los comentarios y opiniones se pueden leer experiencias de otros espectadores, quejándose de otras actuaciones, también canceladas.

Curiosamente, el propio Cabrera es el único que deja una opinión positiva sobre su propia empresa, algo que hace con la siguiente frase: «Son profesionales y seriedad».