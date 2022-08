Carmen Alcayde estalla contra Kiko Matamoros: “Todos sois juguetes rotos”

El pasado miércoles 17 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, vimos cómo Carmen Alcayde y Kiko Matamoros se convirtieron en dos de los protagonistas de la tarde. Y todo por las declaraciones que la colaboradora hizo, en exclusiva, para la web oficial de Telecinco.

De esta manera, la valenciana aseguró que sus compañeros de Sálvame eran “juguetes rotos” que, con el paso del tiempo, se han ido recomponiendo en el programa. Es más, Alcayde está absolutamente convencida de que Kiko Matamoros tiene muchísimo miedo de ser uno de esos juguetes rotos.

Es entonces cuando el novio de Marta López Álamo ha aprovechado que estaba en directo para dejar claro que no se considera uno de ellos. Lejos de que todo quede ahí, fue protagonista de un fortísimo enfrentamiento con su compañera. Tanto es así que ésta ha terminado entre lágrimas por la situación.

Carmen Alcayde se enfrenta a Kiko Matamoros: «Aquí todos sois unos juguetes rotos, estabais olvidados» #yoveosálvame https://t.co/K6pM8UDJMX — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 17, 2022

En pleno directo, Kiko Matamoros hizo hincapié en que jamás se había considerado un “juguete roto” como había afirmado Carmen Alcayde. “Yo he elegido la forma de trabajar y de estar en el mundo. Como lo he elegido yo, lo he asumido yo y he tirado yo adelante con lo que he hecho y lo que he dicho. No soy un juguete roto”, expresó.

El exconcursante de Supervivientes 2022 cree que un “juguete roto” es alguien que está completamente “desubicado” a nivel personal y profesional, que “se creía que lo que era para un rato, era para siempre”. Además, el tertuliano pidió a su compañera que, cuando hable de su vida, lo hiciera con “más verdad” y “más respeto”.

Carmen Alcayde, tras haber dado el turno de palabra a Kiko Matamoros, decidió hablar: “Te lo has tomado demasiado en serio. Para mí, todos sois juguetes rotos”. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Yo te he visto como gato panza arriba, has hecho cosas un poco denigrantes”. El tertuliano reconoció que, de haber un “juguete roto” sería ella misma. La valenciana respondió: “Estabais olvidados, lo siento”.