Benita (Maestro Joao) confirma que ha completado su transición: «Ya estoy toda tuneada»

Benita, antes conocida como Maestro Joao, protagonizaba hace algunos días unas preocupantes imágenes en las que aparecía en una estación de tren teniendo que ir en silla de ruedas recibiendo ayuda para poder moverse. Este episodio se vivió en su regreso a Madrid después de pasar unos días fuera de la capital, pero ese viaje no tenía nada que ver con unas vacaciones y sus problemas físicos no habían sido provocados por una lesión. Tal y como ha confirmado la vidente, todo se debe a que se ha sometido a una intervención para seguir completando su transición a mujer.

Las cámaras de la agencia Europa Press captaron esa imagen de la ex concursante de GH VIP y Supervivientes, donde apenas quiso hablar y sólo dijo que tenía que ser fuerte. Unas palabras, que lejos de tranquilizar, hicieron que la preocupación creciese todavía más. Desde entonces ha guardado silencio y apenas ha aparecido en actos públicos, por lo que había dudas de que lo que le pudiera estar pasando. Hay que recordar que hace casi un año que anunció su intención de convertirse en mujer, algo que comunicó en el programa Baila como puedas, adoptando el nombre de Benita, un bonito homenaje a su madre, que había fallecido recientemente.

Semanas después, ha reaparecido en un programa de radio en el que colabora semanalmente, donde ha explicado con detalle lo que le ha pasado. En esas imágenes, se podía ver a la vidente muy emocionada, lo que dio pie a que se hablase de todo tipo de problemas físicos, algo que ha querido desmentir.

«Venía de Barcelona, sola y en silla de ruedas, porque venía de hacerme la operación de vagina, que me la he operado», así lo ha contado en el programa Anda Ya, de la emisora 40 Principales. «Estoy ya toda tuneada, toda terminada. Solo me falta hacerme los pies, que iré la semana que viene», ha bromeado después de dar esta exclusiva.

Volviendo a ponerse seria, aseguraba que ha sentido cambios importantes después de esta operación: «Me siento muy yo. He completado la transición, pero en realidad Benita siempre ha estado ahí. Yo estaba disfrazada de Joao y del Maestro Joao, estaba haciendo transformismo sin darme cuenta».

Pero esta vaginoplastia ha sido el último paso después de que Benita (antes Maestro Joao) haya completado en tiempo récord esta transición. A principios del verano ya lucía su nuevo pecho, un detalle de su físico que llamó mucho la atención y que sirvió para que pocos se fijasen en que también se había retocado en la cara, dando «un estirón», como ella mismo dijo en el mismo programa, que le hacía tener «la parte de los pelitos de la barba en el cuello».

La vidente ha dejado claro que, pese a sus 60 años, no pensaba rendirse y dejar que las críticas le afectasen. «Estoy haciendo una transición en la que no tengo referentes. Mi referente estoy siendo yo. Esas personas que sepan que me tienen a mí», así explicaba en la radio que se lanzaba al vacío sin conocer a otra persona que hiciese la transición a una edad tan avanzada, por lo que estaba en manos de sus médicos y con el apoyo incondicional de sus amigos.