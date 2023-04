Ana María Aldón, angustiada tras la lesión de Gema Aldón en ‘Supervivientes 2023’

Este domingo, Ana María Aldón se mostró muy afectada por el abandono de su hija Gema de Supervivientes 2023. La colaboradora de Fiesta fue una de las personas que más animó a su hija a continuar en el reality de Telecinco, sin ser consciente de los dolores que estaba sufriendo.

La lesión que padece en el codo cambió los planes de Gema Aldón en Supervivientes 2023. La concursante intentó seguir su andadura en el concurso, no obstante, el insoportable dolor que cada vez iba a más, hizo que los médicos decidieran que no se encontraba en condiciones para continuar en Honduras.

Este domingo, Ana María se sinceró en Fiesta: «No he podido hablar con ella pero estoy muy preocupada porque no conozco el alcance de la lesión. Por más que me digan que es una fisura… Al principio dijeron una cosa luego otra… Yo de verdad no estoy informada».

Ana María Aldón se deshace en halagos con el novio de su hija: «Ojalá también a mí me llegue un Andrés» #FiestaT5 https://t.co/WlPMAwoUTH — Fiesta (@fiestatelecinco) April 2, 2023

La colaboradora mostró su lado más vulnerable en el plató de Fiesta y lanzó un mensaje de arrepentimiento, debido a que ella animaba a su hija a sacar fuerzas para continuar en la isla a pesar de su lesión. «Me he sentido muy mal», comenzó a explicar Ana María.

«Yo la he animado a seguir sin saber el alcance de la dolencia que tenía y de los dolores que tenía. Me he hartado de llorar y de pensar pero qué mala madre». Por su parte, Emma García intentó consolarla: «Entiendo cómo te puedes sentir, porque no lo sabías pero quizás no tenías toda la información», le dijo la presentadora.

Ana María expresó que también pudo hablar con su yerno: «También estoy contenta porque he visto a mi hija pausada, calmada. Andrés es una persona que le va a aportar mucha estabilidad emocional a mi hija. Le conozco personalmente y es muy educado. Yo tengo relación con él, mi hija quería que yo le conociese y me alegro de que estén juntos. Ella necesita mucho cariño porque tiene el autoestima muy bajo», expresó la colaboradora.