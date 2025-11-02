El mejor bocadillo de calamares de Madrid está en el barrio más ‘pijo’: lo recomienda la Guía Repsol

Hay quienes dicen que el mejor bocadillo de calamares de España está en Valencia, pero el sitio donde este manjar es más tradicional es en Madrid. Por ello la Guía Repsol ha señalado los mejores bares de la capital, para disfrutarlo.

Lo sorprendente es que en la lista se ha colado un bar de lo más llamativo. No está ni en la Plaza Mayor ni en uno de los barrios de la periferia, sino a escasos metros de la Puerta de Alcalá.

Y es que para muchos el barrio de Salamanca es uno de los lugares más pijos de España, pero lo que pocos saben es que allí se prepara el mejor bocadillo de calamares. Concretamente en el Patio de Leones, un lugar donde la taberna más cañí y la cultura se han abrazado.

El bar del barrio de Salamanca con el mejor bocadillo de calamares de Madrid

El bocadillo de calamares es uno de los emblemas culinarios de Madrid, pero Patio de Leones ha logrado reinventarlo sin perder su esencia. Su propuesta más célebre es el bocatita de calamares con alioli negro.

Aquí se ve clara la apuesta entre el sabor tradicional y un toque de autor. Por ello hacen el alioli con tinta de calamar: potencian el sabor del plato a la vez que aportan una textura suave y elegante.

Gracias a esos pequeños detalles, la Guía Repsol ha destacado a este bar del barrio de Salamanca como una parada obligatoria, para quienes quieren alimentarse bien y alargar la noche. De hecho, Patio de Leones abre hasta las dos de la mañana.

Y es que la taberna no sólo es un sitio para comer, sino también un lugar para disfrutar del ambiente madrileño más auténtico, con música, cócteles y una carta llena de guiños a a las recetas de toda la vida.

La taberna madrileña que ha reinventado el ambiente cañí

Patio de Leones está ubicado en la calle Serrano, 1, justo frente a la Puerta de Alcalá. Desde allí se han autodenominado como una taberna cósmica-cañí. ¿Qué quiere decir esto?

Su concepto mezcla el folclore español con una estética contemporánea y un punto irreverente. La decoración, a cargo del ilustrador Sergio Mora y del escultor Puente Jerez, crea un espacio vibrante, lleno de color y referencias a la cultura popular.

Hasta el personal van vestidos de una forma particular, gracias a la firma La Condesa. Porque en este bar han cuidado hasta el más mínimo detalle: respetan el espíritu castizo madrileño, pero con un enfoque divertido y actual.

Aunque el bocadillo de calamares con alioli negro se ha convertido en su plato estrella, Patio de Leones ofrece mucho más. No te puedes ir sin probar sus tapas. Tienes tiempo para hacerlo, ya que abre todos los días desde las diez de la mañana hasta la madrugada.

Los madrileños eligen el mejor bocadillo de calamares de Madrid

La Guía Repsol ha recomendado varios bocadillos de calamares en Madrid, pero otra cosa que hace destacar a Patio de Leones son las reseñas de sus clientes.

Por ejemplo, un cliente destacaba el trato recibido: «Espectacular. La comida, el sitio y la atención de Tania fue inmejorable. Repetiremos sin duda, esperando la actuación de flamenquito».

Otro comensal se mostraba en la misma línea: «Nos han tratado excelente. Unos grandes profesionales, carismáticos, amables y elegantes con su trabajo. Una experiencia increíble».