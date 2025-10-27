El restaurante recomendado por la Guía Michelin más barato en pleno centro de Madrid: es como viajar a Asia
Recomendado por la Guía Michelin, hay un restaurante barato en pleno centro de Madrid que te hará viajar a Asia, prácticamente, sin salir de casa. Estamos viviendo esos tiempos que nos invitan a descubrir lo mejor de un tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de determinados cambios de rumbo.
La Guía Michelin recomienda este restaurante
Los expertos de la Guía Michelin no dudan en darnos lo mejor a un precio que nos costará creer. Son los que saben sobre restaurantes y elaboran sus listas sin pensar en lo que cuesta, sólo centrándose en la calidad de unos platos que están al alcance de todos.
Se recomienda un restaurante que puede hacernos descubrir la mejor cocina china del momento, a base de una serie de ingredientes que serán del todo increíbles. Muy cerca de casa está este lugar.
Está en pleno centro de Madrid, es barato y te hará viajar a China
La realidad es que lo bueno no tiene por qué ser caro, podemos descubrir lo mejor de un lugar que nos hará perdernos por el centro de Madrid en busca de un restaurante realmente sorprendente. Puedes degustar lo mejor de un tipo de bocados y de cocina tradicional que puede ser esencial.
Tal y como se presenta en la Guía Michelin este restaurante: «A pocos metros de la Plaza de España, siempre muy animada, este restaurante nos invita a que lo descubramos con una cristalera repleta de las típicas vaporeras de bambú. En su interior, actual pero no exento de tipismo oriental (cabezas de dragón, farolillos rojos, pandas de peluche…), ofrecen la cocina más representativa de Shanghái, con dumplings de diferentes tipos (xiaolongbao, shenjiangbao, wonton…) y tallarines chinos (lamian) de elaboración artesanal. ¡Ambiente joven e informal!».
Los comentarios de los clientes no podrían ser mejores: «Uno de los cada vez menos comunes en Madrid restaurantes Triple B: Bueno Bonito y Barato. Cocina típica de Shanghái especializada en Baos y Dumpling al vapor. Lo mejor los dumplings picantes cuya salsa regamos en el resto de platos que quizás quedaban algo secos. El postre de yema también me gustó. Servicio muy simpático y eficiente. Se puede ir con niños (tienen tron). El local es muy ruidoso y si está lleno se hace un poco incómodo conversar». o «Little Dragon, es un restaurante chino especializado en dumplings, destacando sus exquisitos xiaolongbao y shenjiangbao. Ofrece un ambiente moderno y acogedor, con un servicio atento y precios asequibles. Es ideal para disfrutar de auténtica comida asiática en un entorno informal. Mucho sabor a un precio inmejorable. Segunda visita a este maravilloso establecimiento: bebida casera de ciruela, shenjianbao, wonton de cerdo en caldo picante, tallarines con salsa de cacahuetes, luohanzai, bolas de sésamo con helado y baos de yema. Todo estaba delicioso y las chicas que nos atendieron fueron encantadoras y serviciales. Volveré a ir, sin duda».
Una joya de la gastronomía China en pleno centro de Madrid te está esperando. Puedes reservar a través de su página web, pudiendo hacerse con un tipo de elemento que puede ser clave para conseguir aquello que deseamos y más. Un plus de buenas sensaciones que acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades de una forma que quizás nos sorprenderá.
