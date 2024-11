Este restaurante de Segovia tiene el mejor cochinillo de España, y casi nunca hay turistas

Cuando visitamos Segovia hay dos cosas que siempre queremos hacer. La primera es pasearse disfrutando del acueducto. La segunda reponer fuerzas en un restaurante con un buen cochinillo asado.

Sin lugar a duda es el plato estrella de la gastronomía segoviana y un gran atractivo de la ciudad. El problema es que su fama se ha convertido en un arma de doble filo.

Si elegimos bien el restaurante, probaremos un manjar exquisito, pero si nos equivocamos es muy posible que caigamos en una trampa para turistas.

Para probar el mejor cochinillo de Segovia a buen precio es vital que te fíes de los gustos de la gente local, mires dónde suelen comer ellos, te alejes de los lugares más turísticos y, sobre todo, hagas caso a las recomendaciones.

Si quieres ahorrarte todos estos pasos, sólo tienes que leer este artículo para entender cuál es el local al que tienes que ir, si quieres probar el mejor cochinillo sin acabar en el típico restaurante repleto de turistas.

Este restaurante tiene el mejor cochinillo y los turistas no lo conocen

Muchos restaurantes se pelean por poder decir que sirven el mejor cochinillo de toda Segovia, pero al final son los segovianos los que conoce cuáles son los locales que ofrecen mayor calidad a menor precio.

El consejo más básico que se suele dar es que te alejes del acueducto de Segovia para probar un buen cochinillo y que no te salga por un ojo de la cara. Es decir, huye de las zonas turísticas.

Sin embargo, ese truco no siempre se cumple. El restaurante que nosotros te proponemos está a pocos metros del monumento, en pleno casco antiguo y, aun así, ni está abarrotado ni tiene unos precios exagerados.

Se trata del mesón La Codorniz y se ubica frente a la iglesia de San Millán. Tiene un ambiente muy tradicional y la carne es su producto estrella. Lo más pedido es el cochinillo, criado en la provincia y con un precio de 38 euros.

¿Por qué es el mejor cochinillo de Segovia?

En el mesón La Codorniz sólo sirven carnes provenientes de la provincia de Segovia y el cochinillo sigue a la perfección la receta tradicional. Con ello, vas a tener la sensación de que se deshace en la boca.

La principal muestra de su éxito es la opinión de sus comensales: «Hacía tiempo que no me encontraba un personal tan amable. La comida nos aguantó hasta Madrid. No me extraña que lo recomiende la gente local. Volveremos otro día para quedarnos».