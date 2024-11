Este crítico elige el mejor cochinillo de Segovia y lo alimentan sólo de leche materna: «El mejor de mi vida»

Muchos restaurantes en Segovia se pelean por ostentar el título a mejor cochinillo de la zona. Cada cual tiene su favorito, pero si uno consigue acumular más reseñas que ninguno y críticas positivas, pese a tener los precios más altos; lo más probable es que sea el mejor de todos.

Al menos eso es lo que piensa el crítico gastronómico y creador de contenido Sezar Blue, que eligió el mítico restaurante José María como el mejor para probar el cochinillo en Segovia.

Muy probablemente sea uno de los restaurantes más famosos de la ciudad, lo que ha provocado que se llene de personajes ilustres y, durante años, fue una visita habitual del Atlético de Madrid.

Aun así, esa fama ha hecho que algunos consideren que es mejor buscar alternativas de prestigio, pero la verdad es que ninguno ofrece un sabor tan especial como José María.

Un crítico gastronómico elige este restaurante como el mejor de Segovia

Sezar Blue llegó hasta el restaurante José María atraído por los cientos de reseñas positivas que recibía el local, por su atractivo cochinillo y, sobre todo, por ser uno de los locales más famosos de España.

Con unas expectativas tan altas, lo normal hubiera sido que no saliera del todo satisfecho, pero la experiencia fue incluso mejor de lo esperado. «Mira como se deshace. Esto es un espectáculo. Es el mejor cochinillo que he probado en mi vida. No es normal lo tierno y sabroso que está», dijo nada más probarlo.

Como manda la tradición castellana todos los cochinillos son cortados con el plato, prueba de lo tiernos que están. Además, Sezar Blue destacó el trato de todos los camareros.

José María sirve unos 19.000 cochinillos al año y te dejan elegir tu parte favorita para comer. Porque, como indica el crítico, esto es un restaurante de toda la vida: «Aquí se sirve de manera tradicional. Las comparaciones son odiosas, pero es la pura realidad, es el mejor cochinillo que he probado en mi vida».

Por todo ello, el crítico considera que el precio no es excesivo si tienes en cuenta la calidad del producto. Si lo pides en carta, el cochinillo asado cuesta 31 euros, bebida y acompañantes aparte.

¿Por qué este restaurante tiene el mejor cochinillo de Segovia?

Para José María, el hombre que da nombre al restaurante, la clave de su cochinillo es la constante preocupación que tienen por ofrecer los mejores productos. Por supuesto, siempre segovianos.

Por eso desde 2018 cuentan con su propia granja para elegir los mejores cochinillos y cumplir con los requisitos para ser considerados Marca de Garantía Cochinillo de Segovia.

Es decir, todos los cochinillos que pruebes estarán alimentados únicamente con leche materna, y sus madres sólo son alimentadas de forma natural.