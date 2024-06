Fermín López atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Düsseldorf

Fermín López atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Düsseldorf Arena después de la victoria de España sobre Albania por 1-0. El mediocentro del Barcelona debutó en una Eurocopa después de que Luis de la Fuente le diese minutos en el segundo tiempo y confirmó que es imposible rechazar ir a los Juegos Olímpicos, cuya lista definitiva saldrá el día 26.

«Estoy muy feliz por el debut en la Eurocopa. Buena victoria para seguir con buenas sensaciones. A octavos», comenzó Fermín López ante los medios en zona mixta.

«He pasado momentos duros. Me ha costado lo suyo llegar hasta aquí y ahora saben mejor las cosas. Muy feliz y aun me queda mucho por aprender y recorrer», continuó diciendo el futbolista del Barcelona.

«Era importante el partido para acabar a fase de grupos con buenas sensaciones. Y ahora ya estamos enfocados en octavos de final. Luis de la Fuente me ha dicho que estuviese tranquilo, que fuese yo mismo, que lo intentara y he intentado hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo», señaló Fermín López.

El mediocentro de la selección española también habló de los Juegos Olímpicos, cuya lista sale el día 26 y donde él estará con casi total seguridad: «Veremos que pasa. Obviamente me gustaría estar en la lista. No se puede rechazar representar a mi país. Es un sueño también por cumplir. Obviamente tengo ganas, pero no se sabe».

«Aquí no hay equipo B. Todos somos un equipo. Cuando nos toca jugar a cada uno intentamos hacerlo lo mejor posible. Confiamos mucho en nosotros y en hacer una gran Eurocopa», culminó el jugador de la selección tras debutar en una Eurocopa con España en la tercera jornada de la fase de grupos frente a Albania.