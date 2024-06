De la Fuente y la espera del rival: «Si ya dormimos dos o tres horas diarias, ahora tendremos que estar en vela»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Albania en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Con este triunfo, la selección española accede a los octavos de final después de alcanzar el pleno de nueve puntos, algo que no sucedía en una fase final desde la Eurocopa de 2008. Además, felicitó a Jesús Navas, que se convirtió en el futbolista español más veterano en jugar esta competición.

De la Fuente habló de si hay razones para frenar la ilusión de España: «Es libre y tenemos mucha, pero siempre con los pies en el suelo. Esto no garantiza nada. Solo queremos que sirva para generar sentimiento positivo. Todos los partidos son muy iguales y tiene mucho mérito».

El seleccionador explicó cómo van a esperar a conocer su rival en octavos: «Si ya dormimos dos o tres horas diarias, ahora tendremos que estar en vela. Hay más rivales. Tendremos que estar pendiente de todos. Pero vamos a estar mentalizados para ir con todo, independientemente de quién nos toque».

Sobre el encuentro, se mostró satisfecho: «Hemos jugado un bien primer tiempo, mientras que en el segundo se nos ha ido el partido de las manos, aunque hay cosas positivas. Tenemos una gran plantilla y a todos se les puede exigir más. En octavos, independientemente del rival, estaremos preparados».

«Celebramos que la gente valore el trabajo de estos futbolistas, pero aquí estamos las mejores selecciones. Ser favorito o no, no le doy más importancia que el valor que se le da a un equipo. Yo pido prudencia. Ya sabemos como nos las gastamos en España, que un día estás arriba y al otro no vales nada», añadió.

El seleccionador también habló de la portería a cero en estos tres encuentros: «Es trabajo de un colectivo. El fútbol es ataque y defensa y lo importante es el equilibrio. Creo que lo tenemos. Que el partido estuviese tan abierto en la segunda parte no lo deseamos, pero también nos da una lección de los futbolistas. Me quedo con esa lectura de equipo. Por sus números, demuestra que lo hace muy bien».

De la Fuente habló de las rotaciones y los cambios: «Era un día en el que queríamos ganar y, después, que todos jugasen. Lamentablemente, sólo nos queda Remiro. Los cambios han sido en la lectura del encuentro. También el cambio de los centrales, asumiendo la situación de Le Normand, que estaba apercibido. La experiencia que ha vivido Fermín seguramente será impagable para él y a nosotros también nos vale porque le ayudará a mejorar».

Sobre lo que más le ha gustado y le gustaría mejorar, fue claro: «Creo que hemos realizado una fase de grupos muy buena. Hemos generado muchas ocasiones, jugamos muy bien ante Italia y Croacia. Defensivamente, los números hablan por ellos mismos. Tenemos margen de mejora porque siempre se puede mejorar y es una premisa».

De la Fuente también habló de Lamine Yamal: «Esto es un proceso normal que se da en el fútbol. Cuando aparece un futbolista es normal que no te presenten atención, pero cuando te conocen cambia la actitud de los rivales, a los que les genera inquietud porque es muy bueno. Le hemos dicho que no buscara acciones individuales porque podría endurecerse el duelo. Pero el fútbol es así».

También habló de Dani Olmo: «Me parece un futbolista de nivel superior, pero esto es un equipo y todos asumen su rol. Prefiere el bien general que el particular. Cuantos más futbolistas pueda elegir mejor».