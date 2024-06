La otra España también mola

Pues sí, la España de los otros también mola. A pesar de tener la clasificación para octavos en el bolsillo, la selección de Luis de la Fuente no dio opción a una voluntariosa Albania a la que derrotó por 1-0 con gol de Ferran Torres. El seleccionador tiró del fondo de armario y los suplentes demostraron que están listos para ser llamados a filas. Partidazo de del meta David Raya, de Grimaldo y de Dani Olmo, que abre el debate con Pedri para ser titular en octavos.

Como España tenía lista la maleta para viajar octavos desde el jueves Luis de la Fuente se permitió hurgar en el fondo del armario. Rebuscó y rebuscó hasta que encontró una alineación que se pareció a las precedentes como Brad Pitt a Oriol Junqueras. El plan B lo llaman algunos, yo digo la España de los otros, los que normalmente esperan sentados en el banquillo su oportunidad para salir a divertirse.

Por cambiar, el seleccionador cambiaba hasta de portero. Descansaba el impredecible Unai Simón y defendía los palos David Raya;. La defensa era para Jesús Navas, Laporte (el único repetidor del partidazo ante Italia), Vivian, Grimaldo. Doble pivote para los realistas Zubimendi y Mikel Merino, con un tridente de mediapuntas integrado por Dani Olmo, Oyarzabal y Ferran Torres. Arriba, como ariete a la antigua usanza, Joselu, el día que se supo que terminaba su breve aventura en el Real Madrid para irse a facturar a Arabia Saudí o Qatar, que tanto monta.

Y enfrente Albania, entrenada por el brasileño Sylvinho, que hizo pasar las de Caín a Italia y que le rascó una equis a Croacia. Una selección sin una gran tradición pero con un fútbol más que digno. Si a España el partido le importaba una higa, los albaneses estaban ante una oportunidad histórica de obrar uno de esos maravillosos milagros que el fútbol nos regala un domingo cualquiera. Pero hoy era lunes.

En estas y otras digresiones igual de prosaicas sorprendiéronme los himnos. Y después, a jugar. Rascó Albania de inicio pero no se arrugó nuestra selección. Nuestro rival se echó al monte porque el premio era tan grande que no valía tener miedo. Pronto recuperamos el control de la pelota y con ella el dominio del juego. Y la presión, otra de las señas de identidad de la España de Luis de la Fuente.

Ferran pega primero

A los once minuto llegó la primera ocasión de España. El centro desde la diestra fue de Jesús Navas y el cabezazo picado de Mikel Merino. Le salió algo centrado y permitió a Strakosha sacar una buena mano abajo para abortar el 1-0. Era un aviso. No habría más. En la siguiente Dani Olmo filtró un pase mágico como si fuera Kroos y allí encontró el desmarque de ruptura de Ferran Torres que no se lo pensó: la cruzó al palo derecho del meta de Albania y adelantó a España.

El tanto espoleó a nuestra selección y dañó a Albania. Se gustaba España a uno o dos toques y convertía cada posesión en una jugada vertical. Ni rastro del tiki-taka en un estilo donde mandan el vértigo, la intensidad y las llegadas al área. El fútbol de España descansaba en la inspiración de Dani Olmo, que ya está para ser titular en esta selección.

Ferran también andaba desatado por la derecha. Se asociaba bien con un Dani Olmo dañino en todas sus acciones. Se animó Jesús Navas en una acción por la derecha en el 35 que concluyó con un melonazo más que centro que no pudo controlar dentro del área Dani Olmo. El mediapunta español volvió a tenerla un minuto después con una preciosa vaselina dentro del área que se machó desviada por el bigote de una gamba.

Ocasión tras ocasión España llegó al descanso y dejó escapar viva (o al menos medio muerta) a una Albania que sólo podía perseguir sombras. Aún le dio tiempo a Dani Olmo a sacarse una espuela dentro del área para las delicias del minoritario público español. Y al filo del descanso rondó el gol Mikel Merino tras una genial jugada de Grimaldo por la izquierda.

España sigue ‘on fire’

Respondió Albania con un disparo postrero de Aslani que hizo volar a David Raya para atajar en dos tiempos el disparo del albanés. Y luego nos fuimos al descanso, del que volvimos con un cambio en España: Le Normand suplió a Laporte por aquello del reparto de minutos. Joselu estuvo a punto de marcar un gol más propio de Ibrahimovic tras un centro soberbio de Grimaldo, uno de los mejores laterales del mundo a la ahora de poner centros.

También Dani Olmo continuó con su recital y a punto estuvo de marcar un gol maradoniano tras una jugada individual que arrancó desde la frontal del área propia. A la misma vez Modric fallaba un penalti en Leipzig que condenaba a su selección y, un minuto después, marcaba el tanto que la resucitaba. Nosotros seguíamos tan pichis.

Albania no se rinde

En el 50 Sylvinho metió a Armando Broja, una suerte de delantero tanque de Hacendado. Luego en el 60 salió Fermín por Oyarzabal, el más discreto de todos los nuestros. De nuevo David Raya salió por la tele al meter una mano estupenda (y un poco palomitera) a un remate acrobático de Broja. Los albaneses ahogaron el gol en sus gargantas.

España había perdido de repente el centro del campo y Albania se estiraba como los brazos del inspector gadget. En el 70 entraron Lamine Yamal y Morata por Ferran y Joselu. El joven crack español hizo un control magistral, de esos que sólo realizan los elegidos, pero en lugar de tirar cuando estaba solo en el área, eligió un pase equivocado.

Ya en las postrimerías del partido Baena suplió a Dani Olmo. Albania lo intentó hasta el final, pero España tenía más calidad y oficio, así que supimos aguantar el 1-0 después de que en el segundo tiempo la selección se relajara. Aún le daría tiempo a Broja para un remate final que hizo volar por tercera vez a David Raya para dejar su portería a cero. Al final, la selección selló el 1-0 y se metió en octavos imbatida e invicta.