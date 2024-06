De la Fuente: «Nos queda mucho para llegar al nivel de la España campeona»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Albania en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. España está clasificada como primera de grupo para los octavos, por lo que el seleccionador apostará por dar minutos a los menos habituales.

De la Fuente comenzó asegurando que España «se juega mucho». «Vamos a plantear el partido como todos los anteriores. Tendremos un plan de partido en el que van a participar los que consideramos a los mejores jugadores para ganar, que es lo queremos».

Sobre lo sucedido con Rocha, fue claro: «Tenemos un escudo y una piel así de gorda. Todo lo que pase fuera no nos afecta. Tenemos la responsabilidad de representar a un país. No nos podemos distraer en nada».

También habló de su prioridad, que es no tener lesionados. «Pondremos a los mejores jugadores. Sólo hay que pensar en ganar». También habló sobre los centrales: «Sólo hemos tenido el inconveniente de Nacho, el resto está bien. Ese puesto lo tenemos muy bien cubierto. Utilizamos a los jugadores específicos para cada puesto».

De Fermín, el seleccionador explicó lo siguiente: «Está preparado y puede jugar, como el resto de compañeros. Es muy importante y se está ganando un aprecio futbolístico y humano muy importante».

De la Fuente también hablo de los elogios de Silvinho: «Tenemos los pies en el suelo. Yo también he hablado muy bien de Albania. No teníamos dudas de lo que podían hacer. Haremos los cambios que veamos oportunos para sacar el mejor equipo. Como tenemos ciega confianza en todos no hay problema».

El seleccionador no quiso comparar a Lamine Yamal con Messi: «Lo mejor es la prudencia y la humildad. Me gusta que cale el mensaje de ser buena persona. Momentos malos los va a pasar y los primeros en criticar seréis vosotros. Tiene que mantener un equilibrio. Todavía le queda mucha formación por delante».

Sobre el futuro de los jugadores, fue claro: «No me preocupa que les distraiga. Les conozco muy bien. Están muy volcados y tienen un objetivo común. Sólo hay sentimiento de selección española y sólo pensarán en eso».

«Digiero los halagos con tranquilidad. Tenemos mucho margen de mejora y la sensación de que estamos haciendo algo bien. Lo que queremos es estar preparados, pero nos queda mucho para llegar al nivel de la selección que fue campeona de Europa. Eso sí, tenemos un presente muy importante. Siempre que terminamos una sesión de entrenamiento siempre les damos las gracias por su puesta de escena, pero les decimos que se puede mejorar. Ese es nuestro consejo», aseguró.