Inda: «Todo mi apoyo a Unai Simón frente al señalamiento de la chusma de izquierda en el ‘Caso Mbappé’»

Eduardo Inda ha mandado un mensaje de solidaridad y apoyo a Unai Simón por las críticas que está recibiendo por parte de la izquierda tras no querer posicionarse políticamente durante la Eurocopa, al contrario que el francés Kylian Mbappé, quien animó a los jóvenes a acudir a las urnas para votar contra los extremos. «Al 1 de la Roja le han dicho de todo; la extrema izquierda mediática, y en las redes sociales la chusma piojosa que puebla internet, por el mero hecho de que no ha querido secundar el mensaje que lanzó el domingo Kylian Mbappé».

El director de OKDIARIO ha señalado que algunos han interpretado el mensaje de Mbappé «como una invitación a no votar a Le Pen en las próximas elecciones generales. Pero en realidad invitó a votar a su amigo Emmanuel Macron, porque dijo que había que votar a los extremos».

En la rueda de prensa que desató el debate, Mbappé aseguró que no le gustan los extremos. Y, como asegura Inda, del mismo modo «que hay un extremo a la derecha, que sería Le Pen, también hay otro extremo a la izquierda, que es el frente popular que concurre a las elecciones generales».

El director de este medio ha recordado cómo se desató el ataque al futbolista, que alcanzó también a su familia. «A Unai Simón, que es un buen tipo, sensato, cabal y un auténtico deportista que transmite valores en el terreno de juego, le han dicho de todo. Lo peor de todo, porque su padre es Guardia Civil, una de las mejores profesiones que puede existir en este país. También han señalado a su madre recordando que es ertzaina, otra maravillosa profesión».

Inda ha insistido en su apoyo a Unai Simón y ha dirigido unas palabras muy sensatas a aquellos que le atacan. «Todo mi asco a esos fascistas que le han señalado por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La misma libertad que tiene Mbappé para decir lo que le plazca políticamente es la que tiene Simón para decir que lo que tiene que hacer un futbolista es hablar, precisamente de eso, de fútbol y no meterse en cuestiones políticas. Kylian Mbappé no sólo juega para los que no votan a Le Pen, sino que juega para todos los franceses. Incluido ese 30% que en las pasadas elecciones dio la victoria a Marine Le Pen», ha recordado el directo.