Unai Simón: «Yo soy un jugador de fútbol, la política hay que dejarla a un lado»

Unai Simón atendió a los medios de comunicación desde las instalaciones del SV Aasen ya con la mente puesta en el duelo contra Italia. Tras ganar el combinado nacional a Croacia en el debut de la Eurocopa, la selección española busca la victoria contra el conjunto transalpino para certificar su presencia en los octavos de final. El portero dejó claro que el partido contra Italia «será muy duro y bonito».

Unai Simón comenzó hablando de la elección de una camiseta vintage, ya que era la que lució España en la Eurocopa de 1996: «Es la que me han puesto, no la he escogido yo». Luego, habló sobre la relación de los porteros: «Todos vamos de la mano y remamos en una misma dirección. Eso es lo más importante para conseguir títulos. Los tres tenemos que estar preparado y apretarnos las tuercas. Más allá de todo esto, el buen ambiente siempre va a estar».

Sobre Mbappé y sus palabras políticas, fue claro: «Mbappé tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Es un tema político. Muchas veces tendemos a opinar demasiado de ciertos temas y no sé si deberíamos hacerlo. Yo aquí soy un jugador de fútbol, me dedico al fútbol y sólo debería hablar de los temas deportivos. Los temas políticos debemos dejarlos a un lado».

Sobre su relación con los medios, asegura que «ha cambiado». «En la Eurocopa de 2021 nos pitaban y ha cambiado bastante. Todos tenemos mucha ilusión por este torneo y remamos en la misma dirección».

Unai Simón también habló de su error contra Croacia: «Si lo hubiese dado bien, no hablaríamos de eso. No hay que darle mucha importancia. Hay que reducir los riesgos, ser prácticos y sacar la pelota desde atrás. El fútbol es este tipo de acciones. Yo lo que me quedo es que lo tendría que haber jugado de primeras y debo aprender de los errores. Del penalti sólo me hubiese arrepentido de que hubiesen expulsado a Rodrigo. La figura del portero tiene que ser fiable, pero también parte del juego del equipo».

«Tenemos centrales de garantías. Sabemos la tranquilidad que nos dan con el balón, pero hay buenos centrales y Vivian también lo demostrará», explicó. Además, reconoció que está en un momento muy maduro: «De eso se trata. Debemos ser más eficientes y fiables. Creo que esta es la mejor versión de mí».

Unai también habló de las bandas: «Tenemos jugadores muy potentes y con personalidad. Muchas veces no les saldrá bien, porque los defensas son muy buenos. Son muy importantes para nosotros por todo lo que generan y por todo lo que nos dan».

Unai Simón y el estilo de España

El portero también habló del estilo: «Hicimos una primera parte muy buena. El gol de Fabián y la jugada ensayada de córner habla muy bien de como queremos jugar. No sé si es la manera idónea para ganar, porque hay selecciones muy buenas y grandísimos entrenadores, pero llegaremos muy lejos».

«A Croacia también le gusta tener la pelota. Supimos encontrar muy bien los espacios y el hombre libre. Eso también es fútbol y entenderlo. Este deporte es así. No siempre se va a ganar la posesión. El objetivo es ganar los partidos», añadió.

Unai Simón habló sobre la opción de Carvajal para ganar el Balón de Oro: «No sé si lo va a ganar, tiene que seguir así. Lo que está claro es que es el mejor lateral derecho del mundo. Lo que transmite al vestuario y el hambre que transmite es muy importante para el grupo. En su posición es el mejor».

«Hasta que no coincidí con Luis Enrique, nadie me explicó como había que sacar la pelota desde atrás. A partir de ahí, hay que entender como nos presiona el rival, que estructura maneja y cuando tenga el balón, si hay alguien libre encontrarlo y, si no lo encuentro, intentar ser fiables para buscar el uno contra uno», comentó sobre el juego con los pies.

«Me operaré después de terminar la Eurocopa. El tiempo de baja habría que hablarlo con el especialista que me opere. No le he querido dar mucha importancia porque estoy centrado en este torneo. No me genera ningún problema para competir», comentó sobre la lesión que sufre en la muñeca.

Para terminar, habló de la tanda de penaltis: «Me preparo como siempre. Viendo a los rivales. El otro día tenía claro que lo iba a tirar por la derecha y si lo cambia, pues a la cazuela».