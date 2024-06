Abran paso a España

Llegamos a la Eurocopa de tapados y ante Croacia vimos a la España del destape. Por si alguien lo dudaba, estamos aquí. La selección, con más pegada que fútbol, trituró a la veterana selección croata en 45 minutos. Morata, Fabián y Carvajal pasaportaron el partido antes del descanso. En la segunda parte Luis de la Fuente movió el banquillo y dosificó esfuerzos con la vista puesta en los duelos frente a Italia y Albania. La contundente victoria encarrila el pase a octavos de España a las primeras de cambio.

De la Fuente no se hizo experimentos. La verdad es que no era el día de jugar a los inventos. Los debuts en Eurocopas y Mundiales suelen ser partidos minados y con más trampas que una promesa de Pedro Sánchez. Quien por cierto ni estuvo ni se le espera junto a la selección que lleva el nombre de España. Venga, no divago. Retomo el asunto de la alineación que ventilaremos rápido. La única duda del personal era quién cubriría el costado izquierdo de la zaga y el seleccionador eligió a Cucurella, lateral de recorrido tan largo como su pelazo y con algo más de calidad defensiva que Grimaldo, que no tiene marcha atrás.

El resto eran los esperados. Unai Simón defendía el arco de España con cuatro escoltas: Carvajal, Le Normand, Nacho y el citado Cucurella. En el centro del campo comparecía la pareja Rodri-Fabián, los preferidos del seleccionador. Por delante nuestros Zipi y Zape: Nico Williams y Lamine Yamal. Sobre sus jóvenes espaldas recae el peso de la ilusión de un país que tampoco es que se haya echado a las calles. Mediapunteaba Pedri, que llegó a la selección más por currículum que por rendimiento, pero al que sus buenos minutos en los amistosos y la precariedad física de Dani Olmo le han regalado una titularidad inesperada. Y arriba Morata, claro. El capitán, siempre en el foco del debate, de la ira, del meme e incluso del fuera de juego, volvía a ser el 9 de España aunque llevara el 7 a la espalda.

Enfrente Croacia, viejo enemigo plagado de futbolistas con el culo pelao, de esos que ya le han dado la vuelta al jamón, aunque también se han pasado el juego. Empezando por el eterno Modric, claro. Esta más cerca de ser abuelo que juvenil, pero aún juega con la pelota cosida al pie. Además de Luka, muchos conocidos de nuestro fútbol vestían la arlequinada: Kovacic, Brozovic, Budimir… Nuestro rival en el estreno de la Eurocopa salía con Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Brozovic; Majer, Kramaric y Budimir.

Sonaron los himnos. Cantamos el lo, lo, lo, lo. Nos dieron las 6. Al lío. En el nombre del Padre, del Hijo, bla, bla, bla… Salimos a dominar sin preámbulos. Replegó Croacia sin sonrojo, los once en campo propio con la defensa adelantada par encoger el espacio a España. Pronto se vio que el partido iba a estar en el duelo Lamine Yamal-Gvardiol. El croata le daba espacio para que el joven español, el debutante más joven de la historia en una Eurocopa, le encarase.

Manda España

Un pase filtrado en la frontal por Rodri que no entendió Pedri y un tiro flojito y amable de Morata fueron los dos primeros avisos de España antes del minuto siete. Y lo mejor de la selección no estaba con la pelota sino sin ella. Presión alta que apenas dejaba que Croacia pusiera un pie en nuestro campo. Ni rastro de Modric o Kovacic, devorados por la voracidad de Fabián en la recuperación.

En el minuto 14 Yamal mostró lo mejor y lo peor de sus 16 años. Se plantó en un mano a mano dentro del área, se lo pensó demasiado, le cerraron los centrales croatas y acabó en un defectuoso intento de punterazo que, lejos de impactar con la pelota, acarició el aire. El primer aviso de Croacia lo dio Budimir, que dejó en la estacada a Nacho y obligó a salir del área a un atento Unai Simón.

De repente Croacia nos birló la pelota y se quedó con ella como si fueran los mayores en el patio del cole. Sufría España obligada a replegarse y se vinieron arriba los arlequinados, espoleados por su bulliciosa y numerosa afición. En el 21 un centro de Stanisic encontró la cabeza de Budimir, que la echó al cielo de Berlín ante la oposición de Le Normand. Ahora gobernaba Kovacic y sufría de lo lindo nuestra selección.

Y cuando más sufría España, llegó nuestro gol. Fue un robo de balón de Cucurella, que la dejó para Rodri, este para Fabián, que divisó la laguna Estigia en el centro de campo de Croacia. Kovacic dejó un hueco tan grande que por ahí la puso Fabián en busca del desmarque de Morata, que esquivó el fuera de juego, controló, aceleró, se plantó delante de Livakovic y le batió por suavidad por bajo.

Dos sopapos de España

Croacia acusó el sopapo justo cuando más dominado parecía tener el partido y España aprovechó su rendija. Dos minutos después del primero, llegó el segundo. Lo marcó Fabián, que fue sentando croatas en la frontal, entre ellos a un oxidado Modric, y la colocó con precisión a la izquierda del portero Livakovic. Pues nada, en un pispás la selección había encarrilado el debut en la Eurocopa.

No se rindieron los croatas, que tuvieron su ocasión en un mano a mano dentro del área que abortó con una buena parada Unai Simón. Y lo volvieron a intentar al filo del descanso en una pelota que merodeó el área pequeña de España sin que ninguno de nuestros defensas fuera capaz de despejarla. Gvardiol, solito en el segundo palo, la pegó mordida y Budimir fue incapaz de embocarla en boca de gol. Perdonaba Croacia.

Y después de perdonar, los croatas se llevaron la puntilla en la prolongación. Era el 47 y Michael Oliver ya tenía el pito en la boca. Sacó España un córner en corto. Recibió Lamine Yamal. Nadie le salió. La puso al área y por allí emboscado apareció Carvajal para meter la punterita y con ella el tercero. Las caras de los jugadores de Croacia no eran un poema, eran una balada de Álex Ubago: pura tristeza.

Con el partido resuelto al descanso, a pesar de tener más goles que fútbol, Luis de la Fuente podía empezar a pensar en cómo dosificar esfuerzos o dar minutos a algunos de los futbolistas, como Dani Olmo, Oyarzabal o Mikel Merino, que pueden ser importantes en esta Eurocopa.

Regresamos del entretiempo y Croacia se echó al monte. Retrocedió España, un poco a verlas venir. Lo nuestro ya eran las contras. Una obra de arte de Pedri en la transición, finalizada con una genial asistencia de exterior, la finalizó Lamine Yamal con un tiro abajo que sacó con una mano prodigiosa el meta Livakovic.

Croacia va a la desesperada

Respondió Croacia con una jugada en la que Stanisic estuvo a punto de marcar. Se cruzó en su camino un entusiasta Cucurella. España, que defendió la jugada con seis jugadores en el área pequeña, resistió la embestida con más corazón que orden. Poco antes del 60 Luis de la Fuente metió a Dani Olmo, que habría sido titular de no estar convaleciente, por un Pedri que había ido de menos a más.

Superado el arreón inicial de Croacia, volvió a quedarse con la pelota España. El seleccionador croata se quitó de encima a Modric y Kovacic, mitad castigo, mitad descanso para otro día. Entraron Pasalic y Sucic. Luego se fue Morata tocado para que entrara Oyarzabal. También Nico Williams, que completó un partido algo discreto. Le suplió Mikel Merino para equilibrar el centro del campo. Era hora de guardar la ropa después de haber nadado en aguas abiertas en la primera parte.

En el 77 España se hizo el lío habitual. Fue un pase al contrario de Unai Simón, que se la dio a un croata y obligó a Rodri a derribarle. O eso parecía en directo, porque luego en la repetición de VAR se vio que no había nada. A Michael Oliver y al VAR les dio lo mismo porque no rectificaron. El penalti, que no era, lo lanzó Petkovic, lo paró Unai Simón y en el rechace, que cayó en los pies de un croata, que asistió a Petkovic para marcar. Menos mal que habían invadido el área antes de tiempo y el gol fue anulado.

Fue el mazazo definitivo para una Croacia que bajó los brazos. Ya en el 85 De la Fuente retiró del campo a Lamine Yamal y un tocado Rodri por Ferran Torres y Zubimendi. El partido estaba acabado y sólo quedaba resistir los últimos embates de Croacia para sellar el 3-0 final. Lo hicimos y firmamos un debut, con mejor resultado que fútbol, que nos deja con medio billete a octavos de la Eurocopa en el bolsillo.