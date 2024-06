Modric se va a rebajar al 50% su salario: ganará 5 millones netos

Luka Modric seguirá en el Real Madrid. A falta del anuncio oficial del club, la renovación del croata es un secreto a voces, pero para ello el jugador ha llegado a un acuerdo con la directiva de rebajarse su salario a la mitad. A partir de la temporada que viene cobrará cinco millones netos, el 50% de lo que firmó en su anterior prolongación.

El descenso de participación en el once de Carlo Ancelotti le ha llevado a sus 38 años a un rol secundario que tras tomarse un tiempo para asimilarlo ha aceptado y le ha llevado a alargar su gloriosa andadura con el equipo de su vida.

Y es que tras una temporada en la que ha jugado 46 partidos, la mayoría como suplente, en el Real Madrid, el croata ha asumido que su peso ahora mismo cae más sobre el vestuario que sobre el césped. Aun así, su estado de forma sigue siendo sobresaliente y es por eso que está a las puertas de disputar una nueva Eurocopa con su selección, Croacia. El primer encuentro será contra España en la fase de grupos este sábado a las 18:00 horas.

Después de varios meses de incertidumbre, Modric decidió reunirse con la planta noble del Real Madrid para comunicar su deseo de quedarse un año más y firmar un nuevo contrato que le llevará hasta los 39 años. Para ello, se volverá a rebajar el sueldo y cobrará la cantidad de cinco millones netos, quedando claramente por debajo de las estrellas de la plantilla como pueden ser Vinicius Junior, Jude Bellingham o Kylian Mbappé.

Indudablemente, la retirada de Toni Kroos, como bien avanzó Inda en este espacio televisivo, ayudó a que el Real Madrid se decantara por continuar apostando por Modric para un mediocentro de oro compuesto por Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde y Bellingham, además del de Zadar.

Modric se queda

Durante celebración de la decimoquinta Copa de Europa, Modric ya dejó claro que seguirá en el Real Madrid: «Qué alegría estar aquí tras dos años. Muchas gracias por vuestro apoyo. Esta Champions League es vuestra y hasta la temporada que viene». Lo nuevo, como adelanta el director de este periódico, es que el croata, en una muestra más de madridismo, cobrará la mitad de lo que venía haciendo hasta ahora.

Lo primero que sabe el Real Madrid es que Modric será el encargado de llevar el peso del vestuario. El croata la próxima temporada será el capitán del conjunto blanco. El plan inicial era que esta fuese la temporada de su adiós, pero si quería continuar un año más iba a tener las puertas abiertas siempre que entendiese su rol. Algo que ha asegurado el propio jugador croata que hará.

El Real Madrid le ha explicado a Modric que su papel secundario crecerá la temporada que viene. Ley de vida. Luka no sólo lo ha entendido, sino que lo ha aceptado. Está seguro de que puede seguir aportando muchas cosas desde un rol que no sea protagonista, tal y como ha sucedido esta temporada, mientras que quiere formar parte de un equipo que apunta a ser el mejor del mundo.

Dentro del campo, Modric no tendrá el papel de antaño, pero en el vestuario será capital. El Real Madrid tenía claro que no quería perder a los dos jugadores en la misma temporada. Iba a ser demasiado. Por ello, aunque la idea era que el que continuase era Kroos, no se veía con malos ojos que siguiesen los dos. Ahora, tras la decisión del alemán, la renovación del croata se da por segura.

Su nuevo rol

Modric deberá cambiar su rol y será el capitán del Real Madrid, siempre y cuando Nacho Fernández no dé marcha atrás sobre su decisión de cambiar de aires a final de esta temporada. Si bien es cierto que dentro del césped el que más tiempo lo portará será Dani Carvajal, dentro de la caseta será el jefe y un apoyo para Ancelotti. El encargado de dejar el legado de la CMK, un centro del campo de leyenda, a los jóvenes. Sólo queda Luka de una medular que dominó Europa.