El sueño ‘imposible’ de BMW con Mbappé

“¿Te gusta conducir?”. Aquel genial spot de BMW en la que una mano aleteaba por la ventanilla bien podría aplicarse a Mbappé. La campaña acaparó todos los premios de publicidad entre 1999 y 2002 y todos los anuncios de la marca alemana siguieron cerrando con esa frase durante 15 años. Pues parece que a Mbappé no le gusta, porque el nuevo crack del Real Madrid no tiene carnet de conducir… ni intención de sacárselo.

Aquel anuncio disparó las ventas de BMW en España un 11,4% sólo el primer año y llegó a un incremento del 86% entre 1998 y 2001. En seis años se vendían el doble de coches de la marca alemana que antes de la genial campaña. BMW logró lo imposible: que todo el mundo quisiera conducir uno de sus coches gracias al anuncio de la mano.

Pero eso no podrá hacerlo Mbappé a pesar de que la firma es el patrocinador oficial del Real Madrid y todo por una razón: porque el francés no tiene carnet de conducir. Tal y como desveló el propio Kylian en una entrevista con Bleacher Report, sacarse la licencia para conducir nunca fue una de sus prioridades. Mbappé siempre tuvo el balón en la cabeza y no en los coches. Todo su interés se focalizó siempre en ser futbolista profesional y su explosión temprana –ya era una superestrella a los 18 años– hizo que jamás necesitara ponerse al volante.

“Es una de las desventajas de tener éxito pronto”, comentaba Mbappé en aquella entrevista. “Me perdí cosas simples como tener carnet de conducir. Creo que todo el mundo lo tiene. Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, concluía.

Mbappé viaja de ‘paquete’

Para BMW sería un sueño que Mbappé se sacara el carnet de conducir y se le viera entrar cada día a las instalaciones de Valdebebas al volante de uno de sus exclusivos coches, igual que al resto de sus compañeros de equipo, pero no parece que vaya a hacerse realidad al menos a corto plazo.

Aunque no dispone de licencia de conducir, Kylian Mbappé es propietario de una colección de coches de alto nivel. Se ha llegado a publicar en distintos medios que posee un Ferrari SF90 de edición limitada. Un deportivo que tiene un precio de alrededor de 500.000 euros. Un capricho caro que el delantero solo podrá disfrutar de copiloto.

Además, Mbappé también dispone en su garaje de una Volkswagen Multi Van, que tiene un precio de 80.000 euros, y otro furgón, un Mercedes-Benz Clase V de 134.000 euros. Dos vehículos con mucho espacio en las plazas traseras e ideales para quien dispone de un chófer y puede desplazarse de manera cómoda.

Habrá que ver si el Real Madrid también le pone a Mbappé un chófer como hizo el PSG desde el primer día o si es el propio futbolista el que tiene que tener un conductor en nómina. Será ese chófer el encargado de conducir el BMW que elija el crack francés una vez que comience la próxima temporada.