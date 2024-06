Camavinga defiende la personalidad de Mbappé: «Está como siempre, no ha cambiado»

Eduardo Camavinga ha sido el jugador de la selección francesa encargado de atender a los medios de comunicación en la concentración que los galos están llevando a cabo en Clairefontaine previa al inicio de la Eurocopa. El centrocampista del Real Madrid ha analizado su rol dentro del combinado que dirige Didier Deschamps y, por supuesto, habló -aunque de forma escueta- de Kylian Mbappé, su nuevo compañero de equipo también en el conjunto blanco.

«Está como siempre, no ha cambiado nada, y no tengo nada más que decir», afirmaba el joven futbolista madridista cuando llegó el turno de las preguntas sobre el de Bondy. Camavinga no quería hablar mucho de Mbappé porque estos días lo importante es la selección francesa, pero no pudo evitar que las cuestiones se sucedieran.

«La gente no ve necesariamente las cualidades de Mbappé como pasador. No sé lo que piensa Ancelotti, tomará las decisiones correctas para alinear a todos. Veremos la próxima temporada», declaró el centrocampista tras la faceta asistente que representó ante Luxemburgo. Además, Camavinga también trató el tema de su falta de gol, aunque esa cualidad tampoco sea indispensable para su posición en el campo. «Prefiero dar pases decisivos que marcar goles. Si me piden que haga uno para Kylian seré feliz», zanjó.

Otro de los temas polémicos en torno a la selección francesa durante los últimos días es la convocatoria para los Juegos Olímpicos de París y la negativa de los clubes como el Real Madrid para ceder a sus jugadores. «Habría sido un honor estar en los Juegos Olímpicos, pero no es posible. Tenemos que aceptar la decisión del club y seguir adelante», aclaró el mediocentro, consciente de los argumentos del club.

Camavinga peleará por estar en el once

El joven galo, además, ha declarado que quiere ser titular en la Eurocopa aunque es consciente de la dura competencia que existirá con Kanté. «La ambición es esa. No temo nada, confío en mí. Kanté es un gran jugador, es normal que haya vuelto a ser convocado. Lo más importante es tener competencia, es lo lógico en un gran equipo. Hay que dar el máximo para intentar ser titular», ha dicho.

En cuanto a su progresión, Camavinga no se pone límites. «Todavía tengo 21 años, así que aún me queda mucho por aprender, aún no he terminado el proceso. La concentración, el pie derecho… Necesito ser un poco más decisivo en ambas áreas», ha sido la autocrítica del jugador.

Los de Deschamps debutarán en la cita europea el próximo día 17 de junio ante Austria. Más tarde, tendrán que hacer frente al encuentro que, a priori, será el más exigente del grupo contra Países Bajos y finalmente cerrará la primera fase enfrentándose a Polonia. Desde el inicio, Francia deberá demostrar su condición de favorita al título final, ya que entra en las quinielas de casi todo el mundo para estar en las rondas finales, más aún después de ganar el Mundial de 2018 y perder la final en Catar 2022 en la tanda de penaltis frente a la Argentina de Leo Messi tras un apasionante encuentro.