Fotos exclusivas de la mudanza de Mbappé a ‘La Finca’: así llegó su Ferrari SF90 de 500.000 euros

La mudanza de Kylian Mbappé a Madrid ha revolucionado por completo la urbanización La Finca. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes de la llegada a Pozuelo de Alarcón de un camión con matrícula francesa que descargó nada menos que un espectacular Ferrari SF90 Spider, propiedad del jugador parisino y valorado en 500.000 euros. El coche llegó a Madrid este pasado miércoles a las 12 horas cubierto con una lona con la insignia de Ferrari.

La joya automovilística posee una matrícula con terminación 92 y ésta se refiere al Departamento parisino de Altos del Sena. El camión que transportó el Cavallino Rampante también poseía matrícula francesa.

El Ferrari SF90 Spider de Mbappé es un descapotable biplaza color French Racing Blue con techo rígido plegable que monta un motor híbrido enchufable de 1.000 caballos con un sistema compuesto por un propulsor de gasolina V8 biturbo y tres eléctricos. Este modelo es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en tan sólo 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,0 segundos. Cifras que reflejan las excepcionales prestaciones de este superdeportivo que puede alcanzar los 340 km/h.

Respecto al diseño exterior, el SF90 Spider es un modelo único en el mundo que cuenta con unas llantas forjadas de 20 pulgadas, así como unos apéndices aerodinámicos móviles bajo el parachoques delantero y un alerón trasero que modifica su posición en función del modo de conducción seleccionado pudiendo tomar hasta cuatro alturas. En el interior, encontramos presidiendo el salpicadero una enorme pantalla curva de 16 pulgadas, aunque se mantiene la esencia de la marca italiana en el volante.

Por otro lado, la semana pasada fue visto otro camión de mudanza con pertenencias de Mbappé pero a éste se le negó la entrada a La Finca por no tener los permisos correspondientes.

Los otros cochazos de Mbappé

De la colección de coches de Mbappé se ha hablado mucho, pero se sabe poco. Además de este Spider, algunos medios internacionales han atribuido al jugador francés otro vehículo de la marca de Maranello, un Ferrari 458 con un motor V8 biturbo de 3.9 litros capaz de producir hasta 711 CV.

La cuestión es que, pese a tener 25 años, el jugador francés no ha sido aún visto jamás a los mandos de un volante por no tener carnet de conducir. «Es una de las desventajas de tener éxito pronto. Me perdí cosas simples como tener carnet de conducir. Creo que todo el mundo lo tiene», dijo la nueva estrella del Madrid, que debutó en 2016 con apenas 17 años.

«Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad», confesó Mbappé en una entrevista a Bleacher Report.

Así todo, Mbappé continúa sin conducir, aun cuando el PSG se ofreció a pagarle clases en una autoescuela. Al francés sí se le ha visto bajarse de modestos modelos Volkswagen, como el ID.5, el ID.4 o el Tiguan, pero esta preferencia por la marca alemana tiene una explicación sencilla: Volkswagen es patrocinador de las selecciones francesas de fútbol femenino, masculino y sub-21, así como al fútbol amateur y a la sección de deportes electrónicos.