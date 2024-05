Mbappé ya tiene casa en Madrid: compra el chalet de Gareth Bale en La Finca por 11 millones

Kylian Mbappé ya ha elegido casa para su futura vida en Madrid. El delantero francés ha adquirido por 11 millones de euros una vivienda que fue propiedad de Gareth Bale en la urbanización de La Finca en una información adelantada en primicia por Eduardo Inda, quien también anticipó el fichaje del jugador por el club blanco el pasado 16 de febrero. El ariete galo se alojará en una de las zonas más exclusivas de la capital de España y compartirá vecindario con algunos de sus compañeros de equipo.

Mbappé se convierte en propietario de un inmueble que cuenta con una superficie construida de 1.200 metros cuadrados distribuidos en siete dormitorios, 11 cuartos de baño, varias terrazas, green de golf, sala de cine, jacuzzi, piscina cubierta y parking cubierto con espacio para seis coches. La casa que ha adquirido el delantero francés se sitúa en la zona de la urbanización Los Lagos 1.

El galés ha sido un duro negociador, pero finalmente ha aceptado la oferta realizada por Mbappé. Bale pedía 13 millones de euros por la casa, pero finalmente accederá a venderla por 11 millones. El Expreso de Cardiff abandonó la capital de España en junio de 2022 y desde entonces no ha restablecido su residencia en La Finca poniendo a la venta su vivienda.

La inmobiliaria que ha intermediado en la operación es Realizza, que está especializada en la venta de inmuebles en La Finca y que es una de las más referentes del sector desde su creación en 2012. Ambos futbolistas alcanzaron un acuerdo que hará a Mbappé propietario en una de las zonas más exclusivas de todo Madrid.

Un fichaje por anunciar

Pese a esta compra, Kylian Mbappé todavía no ha hecho oficial su fichaje por el Real Madrid. El francés ya se ha despedido del Paris Saint Germain y ahora está a la espera de la fecha más conveniente para un anuncio que no se demorará más allá de la primera semana de junio. Todo dependerá de si su nuevo club consigue la Decimoquinta en Wembley o no.

El delantero disputará previsiblemente su último partido con la camiseta del Paris Saint Germain este sábado en la final de Copa de Francia que le medirá con el Olympique de Lyon. Mbappé se tomará en principio unos días de descanso que podría aprovechar para mudarse a su nueva casa antes de concentrarse con la selección de Francia el próximo 3 de junio con vistas a la Eurocopa.

Un buen negocio para Mbappé

Hay que recordar que Kylian se incorporará al Real Madrid perdiendo mucho dinero respecto a su contrato anterior aunque hay un factor que le puede terminar por beneficiar si compra este inmueble. El jugador podrá acogerse a una mini-Ley Beckham que entrará en vigor en 2024 en la Comunidad de Madrid y de la que se podrá beneficiar de inmediato.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó una ley de desgravaciones fiscales que afecta a Mbappé y a cualquier fichaje extranjero que puedan realizar a partir de ahora clubes como el Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano o Leganés.

Los jugadores podrán beneficiarse de unas rebajas del 20% en impuestos tanto en activos financieros como en inmobiliarios siempre y cuando no haya residido en España en los últimos cinco años, como es el caso del estelar fichaje blanco.