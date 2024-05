Gareth Bale celebra el pase del Real Madrid a la final: «Nos vemos en Wembley»

Gareth Bale se sumó a las numerosas felicitaciones que recibió el Real Madrid tras su pase a la final de la Champions League. El ex madridista felicitó a sus ex compañeros por la remontada ante el Bayern, después de un partido vibrante en el que los blancos volvieron a firmar una remontada histórica. El galés aseguró que estará en la final del próximo 1 de junio en Wembley que disputarán Real Madrid y Borussia Dortmund.

«¡Nos vemos en Wembley chicos! ¡Hala Madrid!», comentó Bale en redes sociales tras la victoria del Real Madrid. Bale sabe lo que es jugar y ganar la Copa de Europa con este equipo. Durante sus ocho temporadas vistiendo la elástica madridista, Gareth conquistó la Liga de Campeones hasta en cinco ocasiones (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) con tres goles en las mismas. Bale fue el héroe de la Decimotercera. Sus dos goles contra el Liverpool desempataron el encuentro y dieron el triunfo al Real Madrid.

El galés ya venía de haber marcado en Lisboa en la prórroga. El tanto del entonces internacional por Gales suponía el 2-1. Ese gol sentenciaba la final, ya que el Atlético estaba físicamente tocado. Posteriormente, llegaron las dianas de Marcelo y Cristiano para terminar de rematar la goleada y conseguir la tan esperada Décima, que tantos años se había resistido. Además, Gareth Bale también fue el encargado de tirar y transformar uno de los penaltis de la tanda contra el Atlético de Madrid.

Después de marcharse del Real Madrid tras la final de la Champions de 2022 contra el Liverpool, donde los blancos ganaron por 0-1. El próximo sábado 1 de junio, Bale se reencontrará con sus compañeros en el vestuario blanco para la final contra el Borussia Dortmund. Esta vez, el conjunto de Carlo Ancelotti ha evitado que se repita la final de 2013 entre los dos alemanes, Bayern y Borussia.

Hazaña histórica

El Real Madrid lo volvió a hacer. Cuando parecía que esta vez no podría darle la vuelta al encuentro, apareció Joselu para darle la vuelta al encuentro. La mala suerte se cebó con el conjunto de Carlo Ancelotti durante todo el partido. Entre los palos y las paradas de un Neuer imperial, los blancos no encontraban la manera de perforar la portería germana. Pero entonces, un disparo de Vinicius que no atrapó bien Neuer lo aprovechó Joselu, el más listo de la clase, para cazarla y batir por abajo al portero.

El partido cambió tras el gol. El Bernabéu se vino arriba y llevó en volandas a su equipo hacia una nueva remontada. El Bayern estaba agotado y el Madrid se lanzó al ataque en busca del segundo tanto, que llegó tres minutos después. Joselu volvió a aparecer en el corazón del área pequeña, tras un magnífico pase de Rüdiger, para empujarla al fondo de la red con el alma. El Bernabéu se vino abajo en cuanto el VAR confirmó que no había fuera de juego de ninguno de los dos y el gol subía al marcador. Una vez más, el Real Madrid lo volvió a hacer y consiguió una hazaña histórica para meterse en una nueva final de Champions tras otra noche europea mágica.