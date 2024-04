El sorprendente negocio que une a Gareth Bale con la estrella de la NBA Stephen Curry

Gareth Bale se dejó ver anoche en el Staples Center de Los Ángeles para presenciar el partido entre los Lakers y los Golden State Warriors que se acabaron llevando los de la bahía por 120-134. El galés, ex futbolista del Real Madrid, saludó de forma muy afectuosa a Stephen Curry, estrella de la NBA y líder indiscutible de los Warriors, mostrando una amistad desconocida para muchos. El baloncestista, además, le regaló una camiseta firmada a Bale al término del choque.

CURRY X BALEpic.twitter.com/SsHJrEzIyP — NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) April 10, 2024

Pues bien, la imagen tiene una explicación que no es otra que la alianza en el mundo empresarial de ambos deportistas. Ambos comparten la pasión por el golf, como es bien sabido al menos por la parte del ex madridista, y han decidido embarcarse juntos en la aventura que puso en marcha Stephen Curry hace tres años llamada Underrated Golf. La ambición del mejor triplista de la historia de la NBA no es otra que lograr que el público en general se acerque al golf y comience a practicarlo independientemente del estrato social al que pertenezcan.

El objetivo de la compañía fundada por Curry no es otro que mejorar la inclusión de colectivos minoritarios en un deporte que, habitualmente, se relaciona con un poder adquisitivo alto. La experiencia empresarial de la estrella del baloncesto mundial ya ha surcado durante tres años tierras americanas gracias al circuito que recorre Estados Unidos, pero ahora va a abrir un nuevo mercado por los campos de golf europeos, con su primera parada en Reino Unido durante el fin de semana del 29 al 31 de mayo.

Y ahí entra de lleno en la ecuación Gareth Bale, ya que Curry ha confiado en el galés para participar en este circuito y para promocionar con su imagen la competición en el viejo continente. El torneo, que se va a disputar en Londres, también contará con la presencia y juego de DJ Khaled en el apartado de celebridades, otro gran amigo del jugador de los Warriors.

La estrella de la NBA es también conocida como una persona con visión para los negocios y, hace pocos meses, protagonizó uno de los eventos de golf más seguidos en Estados Unidos al reunir a parejas para participar en un torneo de exhibición en el que él mismo jugó junto a Klay Thompson, su compañero en el equipo californiano.

Bale y Curry, amor por el golf

De momento, se desconocen más detalles de la nueva incursión europea del Underrated Golf, por lo que los amantes de este deporte aún no saben si podrán ver a las dos estrellas del deporte enfrentándose en Londres. Lo que sí parece claro es que la proyección del formato creado por Stephen Curry es ilimitada y que los europeos tendremos más opciones de disfrutar del torneo con nuevas sedes.

Una vez retirado del fútbol, Gareth Bale ahora sí puede dedicarse en cuerpo y alma al golf, una de sus pasiones durante su trayectoria como futbolista que más de una vez le han costado las críticas por parte de los medios de comunicación y de sus propios aficionados al interpretarse que el galés priorizaba este deporte sobre su rendimiento sobre el césped con la camiseta del Real Madrid.