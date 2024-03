Stephen Curry se plantea ser presidente de Estados Unidos: «Quizá…»

La ambición de Stephen Curry no tiene techo. El base de Golden State Warriors, tetracampeón de la NBA y doble MVP en temporada regular, ahora mira a un futuro político y «quizás» a la presidencia de Estados Unidos. Así lo expresó en su última entrevista, en la que fue sometido a un cuestionario tras el que acabó desvelando su interés por la política y esa posibilidad en el horizonte de ser presidente del país de las 50 estrellas.

«Tengo interés en hacer uso de cada parte de mi influencia para hacer el bien, tanto como pueda, y si esa es la manera de hacerlo…», comenzó confesando Curry. La estrella estadounidense guarda muy buena relación con Barack Obama, presidente durante ocho años, al que acompañaba frecuentemente en sus partidas de golf y llegó a realizar más de una visita en la Casa Blanca junto al resto de su familia.

Su trato con Donald Trump no era el mismo. Curry siempre fue muy crítico con él, e incluso se negó a acudir a la recepción tradicional de los campeones de la NBA en 2017, una decisión que despertó la ira del mandatario, que retiró rápidamente su invitación y pasó al ataque a través del medio que mejor manejaba, las redes sociales.

Actualmente, a ocho meses de unas nuevas elecciones, Curry soltó la bomba acerca de sus intenciones políticas. «No voy a decir la presidencia, pero sí la política…», dijo el jugador de baloncesto. En este momento, la periodista de CBS le repreguntó sobre el asunto de la presidencia y este salió del paso de la siguiente forma: «Sí, quizás. Si puedes crear cambios significativos a través de la política, o si hay una manera de hacerlo fuera de ella».

Curry y sus opiniones políticas

Aun así, Curry no se marcó plazos y a sus 35 años descartó presentarse a las elecciones de 2028: «No tan temprano». A lo que no se negó es a esa opción de ser candidato algún día, ya que cuando volvió a ser preguntado por si no lo descarta respondió de nuevo con un «no». De cara a estas elecciones, en las que el actual presidente, Joe Biden, se volverá a ver las caras con Trump, el base dejó bastante clara su postura en una entrevista con los Rolling Stone.

«La mayoría de su retórica, antes de ser presidente, durante sus cuatro años e incluso ahora, si lo vuelve a intentar, tiene un tono divisivo que no debería tener espacio en nuestro país. Con lo seria y ruidosa que es la amenaza, de él o cualquier otro presentándose para la presidencia, debería haber una urgencia similar y ruido necesario en el otro lado», afirmó rotundamente sobre la actitud de Trump.

La NBA volvió a estrechar lazos con la Casa Blanca tras la victoria de Biden en 2021 y a las puertas de unas nuevas elecciones, Curry flirteó más que nunca con su más que posible papel con la política en un futuro. Pero la realidad de la estrella de los Warriors es recuperarse cuanto antes de su esguince de tobillo. A priori se volverá a ejercitar al próximo viernes antes de visitar a los Lakers el sábado, un partido decisivo, pues ambas franquicias están atascadas en la batalla por el play in de la Conferencia Oeste.