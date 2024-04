En el vestuario del Real Madrid sorprendieron las quejas de Pep Guardiola sobre el estado del césped del estadio Santiago Bernabéu a la conclusión del encuentro que enfrentó a los blancos contra el Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions. Parte de la caseta madridista se extrañó de que el entrenador español del conjunto inglés destacase esto en dos ocasiones, primero cuando atendió a Movistar+, televisión con derechos, y, después, en la sala de prensa. Otra parte, los que le conocen de hace muchos años, entienden que sus palabras solo tenían un objetivo: hacer daño.

El Real Madrid es plenamente consciente de que el césped del estadio Santiago Bernabéu no está todo lo bien que acostumbra. No es esa moqueta que recordaba Guardiola con nostalgia, pero tampoco es un patatal. Por ello, el club en el día después ha hablado con los jugadores del conjunto blanco para conocer su opinión y la gran mayoría se ha mostrado extrañado.

«El césped del Bernabéu no está de 10, pero está de ocho. Ojalá todos los campos tuvieran este césped», aseguran desde el vestuario madridista. De hecho, ningún jugador del Real Madrid se ha quejado de un césped que todavía está sufriendo pruebas, algo que sí pasó en el pasado. En el punto álgido de la reforma, el verde sufrió más de la cuenta y tanto Ancelotti como los futbolistas no tuvieron el más mínimo problema en reconocerlo. Y es que, los primeros damnificados por ello son los blancos.

Lo mismo pasa con los rivales. Ninguno se había quejado del verde del Santiago Bernabéu hasta que ha llegado Pep Guardiola. Bueno, Pep y Rodrigo Hernández, que hace dos semanas jugó en el mismo escenario con la camiseta de España contra Brasil y no puso la más mínima pega al terreno de juego. En esta ocasión, continuando el mensaje, siempre intencionado, de su entrenador, sí que lo hizo a la conclusión de este choque.

La quejas de Guardiola

Guardiola no tuvo una noche tranquila en el Bernabéu. Pocas veces ha celebrado con tanta felicidad un empate. No se sintió cómodo. Le molestó que se cerrara el techo, pero poco pudo hacer, ya que la UEFA dio el OK a esto y, finalmente, terminó atacando el césped del coliseo madridista.

«Me gusta ver el cielo, pero la verdad que el estadio queda impresionante. Ahora solo tienen que cuidar la hierba», aseguró Guardiola. Que continuó con su queja en sala de prensa: «No he mirado el terreno de juego, me lo han dicho mis jugadores. Que el presidente del Real Madrid y la gente no se lo tome mal, el estadio ha quedado espectacular, es una obra impresionante. El Madrid, cuando yo jugaba, siempre tenía un césped increíble, una alfombra, una moqueta, pero hoy no estaba así. Supongo que lo arreglarán», añadió.

«Es cierto, el césped no estaba bien, sobre todo para nuestra forma de jugar. No ponemos excusas, pero no estaba bien. Desde arriba no se ve la perspectiva. A mí me ha pasado a veces que parece que el césped está bien, pero luego lo ves a pie de campo…», aseguró Rodrigo ante la prensa en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

El internacional español, que, como hemos dicho anteriormente, hace dos semanas no tuvo ningún problema con el mismo césped, añadió que «el césped se levantaba y escupía el balón». «El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre en las mejores condiciones, así que en este sentido no tenemos queja», valoró.