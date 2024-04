Guardiola pone un pero al Bernabéu: «El estadio impresionante, pero que Florentino cuide el césped»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras el primer asalto de los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. El Manchester City empató a tres contra los blancos y la próxima semana se decidirá quién accede a semifinales en suelo inglés.

Guardiola repasó el partido contra el Real Madrid: «Imagino que la gente se lo habrá pasado bien. Estás preocupado todo el día de cómo controlas las transiciones del Madrid, pero es imposible. Lo mejor ha sido con el 2-1 el partido estaba en riesgo y hemos sido excepcionales. Lo hemos jugado muy bien. Poco a poco hemos ido generando más peligro».

Sobre el nuevo estadio Santiago Bernabéu, el español no dudó de tirar de su fina ironía: «A mí me gusta ver el cielo, pero la verdad es que el estadio queda impresionante. El próximo paso para Florentino es cuidar la hierba».

«Les he dicho que quedaban 45 y 90 minutos, que si atacas de una manera no ordenada no hay nada que hacer. Estar más quietecitos y estar más precisos en el pase. Esperar que Foden y Gvardiol aparezcan», explicó sobre lo que dijo en el descanso a sus jugadores.

Además, valoró el partido del Real Madrid: «Esto es el Bernabéu. Vosotros no sabéis lo que es. Marcar tres goles aquí está muy bien. Es muy difícil minimizarlos. No sólo tienen piernas, también está Toni Kroos… y nada. Nos quedamos con el resultado para la vuelta».

«Prefiero jugar la vuelta en casa que en el Bernabéu, por experiencias pasadas. Pero decir que somos favoritos contra el rey de la competición no se debe. Para mí es un buen resultado, tengo demasiada buena opinión del Real Madrid», añadió.

Sobre la ausencia de De Bruyne, fue claro: «Ha llegado al vestuario y ha dicho: no puedo jugar. Vómitos y vómitos. Después de la comida se encontraba muy mal. Ve pases donde otros no los ven y ojalá lo podamos tenerle para la vuelta».

También comentó la estrategia de Ancelotti: «Me sorprendió que Vinicius jugara por dentro y Rodrygo por fuera. Ellos han tenido sus momentos y nosotros los nuestros».

«El que gane va a semifinales. Teníamos mucha fatiga acumulada de los partidos. Me impresiona más cada vez que sigamos siendo estables y competitivos. Son unos jugadores maravillosos. Hacen cosas cada tres días y hoy lo hemos vuelto a hacer. El Bernabéu por mi experiencia siempre es así», finalizó.