Rodrigo se suma al reproche de Guardiola: «El césped no estaba bien…»

Rodrigo Hernández se sumó a las palabras de Pep Guardiola y también criticó el estado del césped del Santiago Bernabéu, que este martes acogió la ida de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City. El centrocampista español lamentó que la hierba no estaba en condiciones idóneas para jugar, aunque no lo quiso poner como argumento para explicar los problemas de su equipo en el coliseo blanco.

«Es cierto, el césped no estaba bien, sobre todo para nuestra forma de jugar. No ponemos excusas, pero no estaba bien. Desde arriba no se ve la perspectiva. A mí me ha pasado a veces que parece que el césped está bien, pero luego lo ves a pie de campo…», narró Rodrigo ante la prensa en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

El internacional español añadió que «el césped se levantaba y escupía el balón». «El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre en las mejores condiciones, así que en este sentido no tenemos queja», valoró por último, elegante en su respuesta para explicar que fueron otros los factores que explicaron las dificultades de su equipo en ciertas fases del partido.

Las palabras de Rodrigo estuvieron en línea con las de Guardiola, que tiró de ironía en sala de prensa para comentar el techo cerrado del Bernabéu. «A mí me gusta ver el cielo, pero la verdad es que el estadio queda impresionante. El próximo paso para Florentino es cuidar la hierba», pidió.

«Prefiero jugar la vuelta en casa que en el Bernabéu, por experiencias pasadas. Pero decir que somos favoritos contra el rey de la competición no se debe. Para mí es un buen resultado, tengo demasiada buena opinión del Real Madrid», añadió el entrenador español, recordando de forma velada el 4-0 que su equipo le endosó a los blancos el año pasado y que le dio el billete a la final de la Champions.

Un Bernabéu entregado

El césped fue la única pega a un estadio que, por lo demás, lució un aspecto espectacular. Para empezar, en las gradas se dibujó mosaico 360 grados que no se veía por Chamartín desde 2017, cuando el Real Madrid jugó la ida de las semifinales de la máxima competición continental contra el Atlético de Madrid camino de la Duodécima. Los blancos ganaron aquella noche 3-0 con tres dianas de Cristiano Ronaldo.

La más de 80.000 cartulinas y la lona que se pudo ver en el lateral del Paseo de la Castellana fue lo más espectacular, pero no lo único. En el fondo sur se pudo ver el escudo hecho con cartulinas, en el lateral de Castellana un vikingo con el lema «historia que tú hiciste, historia por hacer». Y en el resto del estadio, miles de cartulinas blancas y moradas.

Otro gran momento se vivió cuando por la megafonía del estadio Santiago Bernabéu se escuchó el himno de la Décima. La canción del madridismo. El coliseo blanco la cantó con y sin música, generando una atmósfera espectacular. Además, siguiendo la petición de muchos jugadores, los asistentes al partido vistieron de blanco, provocando una imagen más que espectacular