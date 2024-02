Ayuso: «El escudo del Real Madrid seduce a millones de personas que vienen preguntando por vosotros»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibió al Real Madrid de baloncesto tras proclamarse campeón de la Copa del Rey en Málaga después de vencer al Barcelona en la gran final. La presidenta de todos los madrileños, Florentino Pérez y Sergio Llull tomaron la palabra en este acto protocolario con el trofeo presidiéndolo.

El primero en tomar la palabra en la Comunidad de Madrid fue el capitán del Real Madrid de baloncesto, Sergio Llull: «Muchas gracias presidenta por este recibimiento. Exculpar a mis compañeros que no han podido venir por sus compromisos con las selecciones. Gracias presidente por tu apoyo, sin él esto no sería posible. Es un orgullo ofrecer esta Copa del Rey a la Comunidad. Dar la enhorabuena a todo el equipo y a toda la gente que trabaja en la sombra. La temporada es muy larga y esperamos volver a la Comunidad muy pronto».

Tras el capitán madridista, Florentino Pérez fue el encargado de tomar la palabra tras la entrega de la Copa del Rey a la Comunidad de Madrid: «Muchas gracias presidenta por recibirnos en esta sede de la Comunidad de Madrid. Es un honor compartir cada título. El Real Madrid es universal, pero Madrid es nuestro origen y nuestra casa. Para nosotros es un orgullo ser embajadores de nuestra Comunidad por todos los continentes. Es una nueva prueba de fuerza de esta sección de baloncesto. Tiene una genética competitiva espectacular. Sois jugadores legendarios. Ayer asistimos a una gran final y a uno de esos partidos legendarios que no se olvidan jamás. Enhorabuena al Barcelona por su partido, a todos los rivales y a Málaga. Hemos demostrado que nuestro equipo es una gran familia».

«Siguen teniendo el mismo hambre de títulos, a pesar de haber ganado ya tantos. Vuestro compañerismo es la gran base de este éxito. Sois grandes referentes de lo que significa el Madrid. Ese es el camino hacia la leyenda, y el madridismo os lo agradece. Felicidades a Chus Mateo por su trabajo que ya nos ha dado cuatro títulos en una temporada y media. Vivimos una de las etapas de mayor éxito de nuestra historia. Esta Copa del Rey es el segundo título de esta temporada. Siempre nos provoca una especial alegría compartir títulos con la Comunidad, y desde hoy mismo tenemos el desafío de volver con la Liga y la Copa de Europa», prosiguió Florentino Pérez.

Ayuso elogió al Real Madrid

Y por último, y no por ello menos importante, Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra y presumió orgullosa de una nueva visita del Real Madrid a la Comunidad: «Es una inmensa alegría celebrar junto al Real Madrid una nueva victoria. Hacéis de Madrid una ciudad cada vez más brillante. Enhorabuena a todos. Y a la afición, que sostiene. Quiero hacer una mención especial a Chus Mateo. Se lo pusieron muy difícil al llegar, siempre pasa con las comparaciones, por lo tanto el reto era complicado, y ha demostrado ser un entrenador imbatible. El Real Madrid no solamente es uno de los mejores equipos de baloncesto del mundo, también tiene esa gran afición. Va mucho más allá del deporte lo que habéis conseguido. Sacrifico, perseverancia y trabajo en equipo. También quiero dar las gracias a este club por ser grandes embajadores de la ciudad. Pueblo de atracción para el turismo y el empleo, y cuando abra el templo mucho más aún. Vuestro escudo llega a los confines de la tierra seduciendo a millones de personas que vienen a vernos cada año preguntando por vosotros. Nos estamos convirtiendo en una de las regiones más atractivas del mundo. Vamos a seguir apostando por el deporte. El número de licencias en baloncesto no para de crecer en nuestra Comunidad. La suerte de teneros aquí refleja el éxito de un equipo que siempre lo da todo hasta el final. Gracias por ser parte de Madrid».