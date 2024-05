Eduardo Inda adelantó que la renovación de Luka Modric estaba vinculada con la retirada de Toni Kroos

Eduardo Inda adelantó hace una semana que la renovación de Luka Modric con el Real Madrid estaba vinculada a la retirada de Toni Kroos. El director de OKDIARIO avanzó en su sección de exclusivas en El Chiringuito lo que ha acabado ocurriendo en el club blanco. Además, Modric tuvo una conversación con Florentino Pérez, también desvelada en exclusiva por Inda.

«Kroos todavía no ha dado el sí. Está jugando de una manera descomunal, está viviendo una segunda etapa dorada como futbolista del Real Madrid. En el Madrid hay impaciencia porque Kroos no responde. Si se retira, las opciones de Modric crecen bastante», contó hace una semana Eduardo Inda en El Chiringuito.

El director de OKDIARIO ya avanzó que si Toni Kroos aceptaba la oferta de continuar un año más en el Real Madrid, Modric no podría seguir en el club del Bernabéu. Pero si Kroos decidía que había llegado la hora de colgar las botas, como ha oficializado este martes, Modric podría ver al menos entreabierta la puerta para su continuidad.

Así ocurrió. Toni Kroos comunicó este martes su retirada del fútbol tras la Eurocopa y a la vez Eduardo Inda desveló este lunes en El Chiringuito los detalles sobre la continuidad de Luka Modric en el Real Madrid. El croata tuvo una conversación con Florentino Pérez en la que se le ofreció un contrato por una temporada más y que incluirá una reducción significativa de su sueldo. Fue Modric quien llamó a Florentino al ver que el club no le decía nada.

«Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma… Modric no recibía llamadas del club, estaba impaciente y pensó: ‘Voy a llamar al presidente’. Llamó personalmente a Florentino y el presidente le dijo que se quedase. Su entorno dice que se quiere retirar tras el Mundial de 2026. No sé si hay un jugador que haya jugado un Mundial con tantos años», comentó Eduardo Inda.

«En el Madrid tenían la intención de que no continuara, pero el señor Pérez después de hablar con él, le planteó que pasase de ganar de los 9-10 millones que se embolsa ahora a unos 6-7 millones por temporada. Él llegó a ganar unos 11 y pico. Ahora se lo bajaría otra vez, sería un recorte importante. Este jugador ha sido ejemplar. Modric, ¿recuerdan algún escándalo suyo?», continuó el director de OKDIARIO en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito.

En el Real Madrid sabían que perder de una tacada a Kroos y Modric podría suponer un enorme vacío en el centro del campo no ya por el rendimiento de ambos –especialmente del alemán, que aún sigue a un nivel espectacular–, sino también por la jerarquía que tienen tanto en el juego como en el vestuario.

Por eso, esta retirada de Toni Kroos, que se uniría a la marcha de Nacho a la MLS, dejó la opción de ofrecer a Modric una temporada extra en la que ejerciera casi de líder en la sombra de un vestuario plagado de futbolistas jóvenes. El croata, como ya ha dicho en numerosas ocasiones, no quiere seguir en el Real Madrid por agradecimiento, sino porque le consideren un futbolista útil.