Modric llamó a Florentino porque el club no le decía nada

Eduardo Inda acudió al Chiringuito de Jugones para hablar sobre el futuro y la renovación de Luka Modric por el Real Madrid. El director de OKDIARIO, en su sección habitual de exclusivas, anunció cómo se han gestado, en los últimos días, los avances sobre la continuidad del croata, que ha pasado de estar fuera del conjunto blanco a tener sobre la mesa la ampliación de contrato por una temporada más. Lo que cambió el curso de los acontecimientos fue una llamada del propio Modric a Florentino Pérez.

«Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma… Modric no recibía llamadas del club, estaba impaciente y pensó: ‘Voy a llamar al presidente’. Llamó personalmente a Florentino y el presidente le dijo que se quedase. Su entorno dice que se quiere retirar tras el Mundial de 2026. No sé si hay un jugador que haya jugado un Mundial con tantos años», comentó Inda.

«En el Madrid tenían la intención de que no continuara, pero el señor Pérez después de hablar con él, le planteó que pasase de ganar de los 9-10 millones que se embolsa ahora a unos 6-7 millones por temporada. Él llego a ganar unos 11 y pico. Ahora se lo bajaría otra vez, sería un recorte importante. Este jugador ha sido ejemplar. Modric, ¿recuerdan algún escándalo suyo?», aseveró el director de OKDIARIO.

El mediocentro ha pasado de ser protagonista a tener un rol más secundario en el conjunto blanco. Pese a ello, el club le ha puesto sobre la mesa una ampliación de su contrato, aunque con una revisión de sueldo a la baja. De esta forma, continuaría ligado a la entidad a partir del 30 de junio, por un año más, cumpliendo los 39 años en el Real Madrid y siendo uno de los jugadores de mayor edad en vestir la elástica blanca.

No ha sido una temporada sencilla para Modric, que ha visto como su peso en los planes de Ancelotti se ha reducido de manera considerable. Ha pasado esta temporada de ser indiscutible a jugar menos de la mitad de los minutos totales. Pese a ello –y si nada se tuerce– seguirá jugando para el club donde ha desarrollado buena parte de su carrera, dejando un legado imborrable.

En el Real Madrid no tenían nada claro qué hacer con Modric. Si él quería seguir, lo lógico es que siguiera, pero se entendía que no entraba en los planes del jugador. Todo apuntaba a que terminaría su contrato este verano y se pondría fin a la etapa de un futbolista de leyenda como madridista. Terminaría un ciclo de 12 años en los que se ha convertido en uno de los jugadores con más títulos de la historia de la entidad, con participación directa y enorme relevancia en ellos. Sobre todo, en las cinco Champions que figuran en su palmarés.

Pero hubo una llamada que cambió todo. Como ha revelado Eduardo Inda en exclusiva en El Chiringuito, Modric llamó a Florentino Pérez para conocer qué le esperaba en el futuro. El balcánico, al no tener noticias del club, se puso en contacto con el presidente para saber qué sucedería con él más allá de junio.

Modric llamó a Florentino para renovar

La respuesta por parte del Real Madrid ha sido clara. Ante la voluntad de Luka Modric de seguir en el equipo el próximo curso, a pesar de tener un rol de menor relevancia, se le ha ofrecido la renovación por una temporada más. Su contrato se ampliaría hasta el 30 de junio de 2025, como suelen hacer con los futbolistas mayores de 30 años, aunque en este caso se introduce una modificación bastante significativa.

En la actualidad, Modric percibe un total de 10 millones de euros netos por temporada. Una cifra que variará de manera relevante. La nueva propuesta del club es una reducción de su ficha hasta los 6,5 millones netos. En caso de aceptar, el croata seguiría al menos una temporada más vistiendo la camiseta del Real Madrid.