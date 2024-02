Modric está muy enfadado con Ancelotti

Luka Modric sigue viviendo una temporada bastante rara en el Real Madrid, ya que no está siendo igual que durante toda su trayectoria debido a la falta de minutos. Esto ha llevado al croata a tener un tremendo enfado con Carlo Ancelotti, tal y como ha desvelado Eduardo Inda en su visita semanal al plató de El Chiringuito de Jugones, programa en el que cada lunes tiene su sección de exclusivas.

«Conté que Modric tenía una oferta de Arabia. Se quedó porque habló con el entrenador. Han pasado varios meses, no es ni el jugador 12 ó 13 del equipo. Está bastante molesto. Le ha dicho a Carlo Ancelotti, con buenas palabras porque es educado, que le han engañado», comenzó explicando Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

«Ancelotti no le dijo que fuera a ser titular, pero que contaba con él y que iba a jugar, aunque no le aseguraba la titularidad. Le dijo que iba a contar con él. ¿Está contando mucho con él? Es el jugador 15 ó 16 de la plantilla. La idea es no renovarle y que se marche este verano. Creo que va a intentar retomar la aventura saudí. Es mucho dinero. Primero le ofrecieron 40 millones y después 60 netos por temporada, sería un fin de carrera brutal», añadió el director de OKDIARIO en el programa deportivo que se emite en Mega.

El pasado verano Luka Modric ampliaba su contrato con el Real Madrid por una temporada más. El mediocentro croata seguía haciendo gala de su calidad y continuaba siendo importantísimo en los planes de Carlo Ancelotti, algo que parece que ha cambiado este curso. El ex del Tottenham, que el pasado mes de septiembre cumplió 38 años, esperaba tener más minutos este curso y no está siendo así.

Menos minutos

Hasta ahora el Real Madrid ha disputado un total de 23 partidos en la Liga EA Sports, de los cuales Luka Modric ha participado en 18 encuentros. De esos, sólo en 10 ha sido titular, mientras que en los ocho restantes saltó desde el banquillo. De hecho, de los que ha comenzado de inicio, en otros ocho fue sustituido en algún momento del encuentro, por lo que sólo habría completado dos choques del campeonato liguero.

Por otro lado, en la Supercopa de España 2024 que se celebró el pasado mes de enero en Arabia Saudí fue titular en la semifinal contra el Atlético, siendo sustituido en el minuto 67, mientras que en la final ante el Barcelona, el de Zadar tuvo que conformarse con apenas 9 minutos. Una cantidad muy baja al estar hablando de un Clásico en el que los mejores siempre quieren estar y ser importantes.

En la Copa del Rey no tuvo minutos en los dieciseisavos de final, pero sí en los octavos. Fue titular -y sustituido en el 66′- ante el Atlético de Madrid en la derrota que sufrió el Real Madrid en el Metropolitano, por lo que al quedar apeado de la competición no ha podido jugar más. En la Champions League, por su parte, ha completado dos encuentros -contra el Unión Berlín y el Sporting de Braga- y en otro salió de titular, pero fue sustituido, mientras que fue suplente contra los lusos y el Nápoles, teniendo como mucho 25 minutos frente a los italianos.

El enfado de Modric

Por poner un ejemplo, en uno de los partidos en los que Luka Modric no jugó fue en la visita del Real Madrid al Estadio de Gran Canaria. El croata se quedó en el banquillo y ni calentó en la banda del campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Por ello fue cuestionado en rueda de prensa Carlo Ancelotti, que fue tajante en su respuesta: «Luka no ha calentado porque no lo pongo a ello si no estoy seguro de que va a jugar. Tengo que respetarlo en ese sentido».

Pese a las explicaciones del entrenador italiano Luka Modric sigue enfadado. Ya lo estuvo en el primer tramo de la temporada, tal y como adelantó también en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. Era tan monumental el cabreo del centrocampista croata que llegó a informar al Real Madrid y al propio Carlo Ancelotti que si su situación no cambiaba se pensaría cambiar de aires en enero, tal y como informó el pasado 3 de octubre el director de OKDIARIO.

Ahí no acabó el ‘culebrón Modric’, ya que hasta Carlo Ancelotti tuvo unas semanas en las que estaba bastante molesto con sus gestos y actos. Esta información, también desvelada por Eduardo Inda el 12 de diciembre en el programa que presenta Josep Pedrerol, fue fruto del cambio del ex del Tottenham en el descanso en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano que terminó con victoria de los colchoneros. Una sustitución que parecía señalar claramente al de Zadar.

Ahora parece que se está viviendo una situación similar a la de hace unos meses. Luka Modric vuelve a no sentirse valorado por los pocos minutos que considera estar teniendo y es por ello que ha vuelto a sentirse bastante enfadado con Carlo Ancelotti. El croata termina su contrato el próximo 30 de junio y ahora mismo su renovación parecería prácticamente imposible que se produjese. Todo lo contrario al caso de Toni Kroos, ya que el germano, a pesar de seguir pasando los años, sigue siendo una pieza fundamental en la medular del equipo de Concha Espina.