Carlo Ancelotti hace terapia con Modric. El italiano quiere dar cariño al croata y por ello se postula como titular para el encuentro que enfrentará a Real Madrid y Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Tras tres suplencias consecutivas y estar dos duelos sin jugar un solo minuto, racha que se cortó contra el Nápoles el pasado martes en la Champions, contra los navarros apunta a empezar de inicio.

La situación de Modric en el Real Madrid no está siendo sencilla. El croata no se siente cómodo en su nuevo rol. Ha pasado de ser un jugador intocable en el once a tener que asumir un papel totalmente secundario. Y esto, a Luka le cuesta.

Modric es un profesional que no deja de trabajar para intentar revertir la situación. Que nadie le pida una sonrisa permanente en su boca, pero no negocia el esfuerzo. Su objetivo es hacerle ver a Ancelotti que merece muchos más minutos de los que tiene.

Ancelotti, Modric y la motivación

Ancelotti quiere que Modric siga motivado. El camino es el que mostró contra el Nápoles, aunque el italiano siempre ha estado seguro de que esto sería así cuando volviese a tener minutos. Tras dos partidos y medio en los que ni siquiera calentó, contra el Nápoles jugó 25 minutos en los que mostró su calidad.

«Ha cumplido, ha entrado bien con toda su experiencia, nos ha dado más control de juego. Ha jugado 30 minutos a alto nivel. Puede aportar. Esto es lo que pido a un jugador que no juega y está un poco enfadado. Luka ha sido fantástico», explicó Ancelotti tras la victoria del Real Madrid en el Diego Armando Maradona.

Ancelotti no cree que se vaya

La posibilidad de que se vaya en el mercado de enero no desaparecerá si no cambia su situación en el Real Madrid, aunque ni Ancelotti ni el club quieren que se vaya. Tras aceptar la renovación el pasado verano, diciendo «no» a los millones de Arabia Saudí, el club blanco esperar que el croata no se mueva hasta que no finalice el curso. No obstante, si llega una oferta que le satisfaga y se lo comunique al club blanco, la entidad no le pondrá complicada su marcha. Aunque no es lo deseable.

«No creo que se plantee salir en enero. Piensa que es un jugador importante y nosotros también. Va a ser muy importante esta temporada y estamos contentos con él. Hablo con Modric cada día y sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que él aporta al vestuario no lo puede aportar nadie. Tiene un carisma y es importante hasta cuando no juega. Que no juegue le afecta a él y a todos los que queremos a Luka. Jugó 30 minutos en Nápoles y eso significa mucho para nosotros», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los blancos contra Osasuna.

La situación de Modric en el Real Madrid parece complicado que pueda cambiar, aunque Ancelotti siempre que pueda le dará minutos. De hecho, hasta la derrota contra el Atlético de Madrid, donde fue titular y le dejó en el vestuario en el descanso, había participado en todos los encuentros.

Arabia no se rinde

Arabia Saudí volverá a la carga por Modric si el croata da el paso de pedirle al Real Madrid que le deje salir. La última oferta del gobierno saudí, de algo menos de 200 millones por dos temporadas, sigue en pie y, si lo desea, Luka podría irse al fútbol árabe a unirse al elenco de estrellas de la liga que ha reventado el mercado junto a los Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Sadio Mané y compañía.