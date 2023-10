Modric habla sobre su situación en el Madrid: «Quiero jugar si es necesario cada 3 días»

Luka Modric habló sobre su «nueva situación» en el Real Madrid. Al centrocampista le preguntaron en una rueda de prensa durante su concentración con la selección de Croacia por el nuevo rol que ha adquirido esta temporada en la rotación de Carlo Ancelotti. El croata confesó que quiere «jugar» porque es cuando mejor se siente.

«Bueno, ciertamente es una situación nueva para mí no jugar tanto como antes y tanto como me gustaría. Sabes que siempre quiero jugar, no quiero tener descansos, no quiero tener vacaciones, quiero jugar porque es cuando mejor me siento y así me preparo mejor para los partidos», contestó un contundente Modric.

Y es que la importancia del croata en el equipo blanco ha disminuido considerablemente respecto a sus 11 temporadas anteriores. De momento, en los 11 partidos que ha disputado el Madrid, sólo ha sido titular en cuatro, tres de ellos en el Santiago Bernabéu, que se saldaron con victoria, y otro en el derbi.

«Jugar, jugar y jugar»

Pero Modric, que no deja de insistir en su deseo de jugar, prefiere mirar el lado positivo y pensar que todas las suplencias que acumule en el tramo inicial de temporada, se convertirán en una energía mayor que otros años para afrontar los partidos decisivos.

«Así es la situación ahora y puede tener algunas ventajas para el futuro, así que ya veremos, pero no quiero eso, quiero jugar, si es necesario cada 3 días, porque me siento bien físicamente. Otra historia sería si no me siento bien pero me siento bien física y mentalmente, quiero jugar», añadió en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Normalidad con Modric en el Madrid

Preguntado por su entorno y todos los rumores que le rodean sobre su futuro, Modric afirmó que prefiere afrontarlo con normalidad. «Todo lo que sucede a mi alrededor es un proceso normal, así que simplemente lo acepto así y tengo que prepararme mentalmente para esta situación, aceptarla y seguir adelante», comentó.

Ahora, con Croacia, tiene la oportunidad de seguir sumando minutos y demostrar que a sus 38 años sigue estando en plena forma para colaborar en todo lo que haga falta. Su contrato finaliza en junio de 2024 y, aunque todo apunta a que será su último año vestido de blanco, Modric quiere brindarle a su afición un año más de alegrías.

Arda Güler

Además, Modric hablo sobre uno de sus nuevos compañeros, Arda Güler. El extremo turco de 18 años fue una de las grandes sensaciones del curso pasado y el Madrid confió en su fichaje como uno de los jugadores con mayor proyección del panorama actual.

Después de varios entrenamientos juntos, Modric ansía que Güler se calce las botas y debute con el Madrid. «Arda Güler es un gran tipo, un talento especial. Aún no ha podido mostrar su talento debido a su desafortunada lesión, pero tiene un gran futuro por delante. Él es el futuro»

Con sus recientes palabras, Modric dejó claro que su relación con el turco no entiende de edades. Recordemos que el croata es el jugador más veterano de la plantilla, mientras que Güler es el más joven de todos.