La Universidad de Parma ‘confirma’ el fichaje de Ancelotti por Brasil

Carlo Ancelotti ha sido nombrado este miércoles doctor honoris causa por la Universidad de Parma en medio de un homenaje numerosos y llamativo con el que rendía homenaje a uno de los mejores entrenadores de la historia de Italia. Pero lo que realmente ha sorprendido ha sido la rotundidad con la que Paolo Andrei, rector de la universidad, ha confirmado que el italiano dejará el Real Madrid la próxima temporada y tomará el banquillo de la selección brasileña.

Es cierto que todo apunta a que Ancelotti finalizará su contrato con el Real Madrid, no renovará y su siguiente parada será Brasil, donde tomará el rumbo de la Canarinha tras estos años en el club blanco donde tan buen trabajo ha realizado. Pero aún no hay nada oficial, se entienden como especulaciones y la temporada es muy larga, de ahí que sorprenda la claridad y certeza en sus palabras por parte del rector de la Universidad de Parma al asegurar que Ancelotti entrenará a Brasil.

«En 2024 a Carlo le espera una aventura extraordinaria que para muchos entrenadores sería simplemente un sueño: el banquillo de la selección brasileña. El primer extranjero que la dirigirá en 60 años y el cuarto de la historia. La admiración que sentimos es generalizada y va más allá de cualquier equipo», expresaba Paolo Andrei durante su emotivo discurso, en declaraciones que recoge Marca.

Durante su discurso, también destacó que «es un verdadero embajador de nuestro país y nuestro territorio en el mundo», principalmente por «el hecho de que haya podido ganar en situaciones tan diferentes lo convierte en una verdadera leyenda», expresaba Paolo Andrei.

Carlo Ancelotti, a Brasil en 2024

La Universidad de Parma le ha investido como doctor honoris causa en ciencias y técnicas de actividad preventiva y adaptada y la ceremonia ha sido todo un espectáculo, celebrado por todo lo alto como si de un título deportivo se tratase, no es menos en el caso de Carletto, que muy emocionado se expresaba así para agradecer el acto y el reconocimiento: «Recibo este título y algunos dirán que he hecho pocos exámenes. En realidad he hecho muchos y cada tres días hago uno. Exámenes en los que me juzgan. Les diré a mis jugadores que ‘pueden llamarme doctor’. La fuerza del fútbol no está en el individuo, está en el colectivo. No es el trabajo, es más la pasión, que ha permitido dedicarme al fútbol 44 años y que no se puede comprar en el mercado».

Estas afirmaciones llegan justo en un momento en el que los ojos en Europa están puestos sobre Xabi Alonso como sustituto de Ancelotti el próximo verano. El vasco está dando excepcional rendimiento en el Bayer Leverkusen desde su llegada, especialmente en este arranque de temporada en el que ha ganado nueve de los 10 partidos disputado, siendo el décimo un empate ante el Bayer de Múnich. Son líderes tanto en la Bundesliga como en la fase de grupos de la Europa League y estos días se conocía la cláusula de rescisión que tiene habilitada para sus tres ex clubes, entre ellos el Real Madrid, a partir del verano de 2024…