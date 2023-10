Ancelotti: «¿Bellingham? Tenemos la suerte de haber fichado un jugador espectacular»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el duelo que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Osasuna. Los blancos ganaron 4-0 al conjunto navarro. Bellingham, por partida doble, Vinicius y Joselu hicieron los goles de los blancos. Además, Modric, titular, realizó un gran partido.

Lo primero que hizo el italiano fue analizar el partido y alabar a Bellingham: «Encuentra muchas opciones en ataque. Está muy concentrado. Que no tenga una posición fija en el campo le da ventaja. Ha sido un inicio de temporada sorprendente. Nadie esperaba este nivel en términos de goles», empezó.

«El partido lo hemos jugado bien. La diferencia lo marcó el primer gol, que nos permitió jugar con más control. Hemos acabado con más espacios», continuó sobre el encuentro. «El Madrid está jugando bien al fútbol. Siempre lo hace. Depende de lo que se entienda por jugar bien al fútbol. Tchouaméni ha jugado un gran partido como central. Tras el partido contra el Atlético hemos mejorado mucho defensivamente y eso significa que la crítica es bienvenida», añadió.

Sobre Rodyrgo, Ancelotti comentó que «ha jugado bien». «No ha jugado porque quería meter un jugador fresco. A Rodrygo le doy todo el cariño del mundo».

Ancelotti también habló de la posición de Bellingham: «Juega por fuera, por dentro, baja, es muy dinámico… Aunque baje tiene mucha fuerza y llega al área rival. Tomarle la posición no es tan sencillo»

«Cada partido cambia porque no siempre es la misma alineación. Hoy tenía que tirar Joselu», comentó sobre el penalti. Además, añadió que «si Rodrygo quería tirar le he dicho a Rüdiger que podía tirarlo. Luego, no conozco los detalles».

Ancelotti presume de Belligham

«Está muy bien. Se ha adaptado muy bien. Tenemos la suerte de haber fichado a un jugador espectacular. Todos estamos muy contentos. Da igual, si es mejor o no, está aquí con nosotros», comentó sobre Bellingham al ser preguntado si es el mejor jugador del mundo.

«Nos hace olvidar que tiene 20 años. Es muy maduro, muy inteligente, aprende muy rápido y está contento de estar aquí. Siempre con los pies en el suelo y con mucha profesionalidad», añadió.

Eso sí, quiso dejar claro que «no es un delantero centro que marca goles, esa no es su prioridad. Cuando no los haga, que llegará, puede aportar otras cosas».

«Hemos cumplido. En el primer tramo ganamos todos. En este segundo perdimos uno. Y ahora, a preparar el siguiente tramo de la temporada que va a empezar con un calendario muy exigente», explicó sobre el arranque de temporada.

Rüdiger, amenazado de suspensión

«Cuando sea suspendido ponemos a otro. Tenemos muchos centrales. Tchouaméni me gusta de central, es un nuevo tema. Va a ser como Camavinga. Llegará el día en el que Tchouaméni sea central y Camavinga lateral izquierdo», bromeó Ancelotti al ser preguntado sobre la cuarta amarilla que ha visto Rüdiger.

«Yo no voy a hablar con nadie de las selecciones. Si me preguntan se lo digo. Si está cansado es el jugador el que tiene que hablar para ver si puede descansar. Nosotros no hablamos con nadie», aseguró.

Además, sobre el ambiente del vestuario, explicó que: «Cuando estás en un ambiente de trabajo, para que puedas sacar lo mejor, el ambiente tiene que ser limpio y esto es un ambiente limpio».

Para finalizar, habló sobre Luka Modric: «Es el Modric de siempre, con su calidad y compromiso. La ovación es normal, por lo que ha hecho en este club».