Xabi Alonso se pronuncia sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Xabi Alonso está siendo una de las grandes sensaciones esta temporada entre los grandes banquillos europeos. El exjugador tolosano conseguido que su actual equipo, el Bayer Leverkusen, firme su mejor arranque en los últimos 15 años. Por eso, y otras cuestiones, es el favorito para dirigir al Real Madrid la siguiente campaña, ya que es bastante probable que Carlo Ancelotti finalice su contrato y abandone el Santiago Bernabéu.

Sobre esa posibilidad fue preguntado en su última rueda de prensa, previa al partido de Bundesliga frente al Mainz. Sin embargo, Xabi Alonso optó por centrarse en su ilusionante proyecto, puesto que ahora mismo colidera la Liga alemana contra el todopoderoso Bayern de Múnich. La respuesta del vasco fue clara: «Es demasiado pronto».

«Estamos en septiembre. Por eso no es un problema. Por supuesto que estoy concentrado. Hemos empezado bien la temporada y debo ser el primero en seguir concentrado», dijo Alonso sobre entrenar al conjunto madridista a partir de la 2024-2025. Así valoró el técnico vasco las informaciones que le situaban como sucesor de Ancelotti, que tendría un acuerdo con la Federación Brasileña de Fútbol para ser seleccionador de la canarinha desde el próximo verano.

Sin embargo, Alonso insistió en que este asunto no le preocupa, ni a él, a sus jugadores. «Conocen el negocio del fútbol. No es un problema para ninguno de ellos y no hablamos de ello», zanjó el exjugador del Real Madrid entre 2009 y 2014. El vasco, que llegó al banquillo del Leverkusen hace un año, renovó su contrato hace dos meses con el club alemán hasta 2026.

Xabi Alonso es el favorito

Como venimos contando en OKDIARIO, Xabi Alonso es el favorito para el banquillo del Real Madrid y no para de hacer méritos en Alemania para lograr su sueño. Este año y el pasado se viene formando como un entrenador de primer nivel y ya le ha plantado cara a grandes técnicos como Thomas Tuchel, a cuyo equipo empató en el Allianz Arena, o al Atlético de Simeone en la pasada edición de Champions.