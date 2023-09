Carlo Ancelotti, que habló de Xabi Alonso, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos necesitan ganar tras el batacazo sufrido en el derbi contra el Atlético de Madrid, donde los madridistas perdieron 3-1 y dejaron una imagen muy pobre.

«Hay que prepararlo bien porque cada equipo tiene su calidad. Hay que preparar bien el partido, volver a ganar y reaccionar rápido tras la derrota del domingo», explicó sobre el duelo que medirá a Las Palmas.

Sobre las críticas tras perder el derbi, Ancelotti fue claro: «La crítica es parte del trabajo del entrenador y de mi cargo. Cuando eres el entrenador del Real Madrid es normal que haya críticas. Lo considero parte de mi trabajo. Luego, tengo que evaluar de manera autocrítica lo que estamos haciendo. Hay que centrarse en lo que hicimos mal contra el Atlético de Madrid, que son pocas. Sé lo que tengo que hacer y lo saben los jugadores. Sabemos lo que hay que mejorar. Cada sistema tiene su debilidad y el sistema con el rombo no es perfecto. Nos permite personar más arriba, pero te pueden buscar descolocados cuando centras porque no siempre los interiores tiene el tiempo de replegar. Pasó contra el Atlético y esperemos que no pase otra vez».

Además, confirmó que todos están listos, menos Courtois y Militao: «Todos están disponibles. Esto es una noticias muy buena, porque hemos tenido muchas bajas. Mañana estarán disponibles y tengo que evaluar si les doy minutos desde el principio o durante el partido». También, destacó a Arda Güler: «Está disponible. Le faltan minutos, pero ha demostrado que tiene un talento extraordinario. Esto es sólo genética»

Ancelotti habla de Xabi Alonso

Ancelotti fue preguntado por una posible renovación con el Real Madrid, pero dejó claro que «no es un tema». «Estoy muy bien aquí, hay muchos partidos y estoy concentrado en eso», explicó. De lo que sí habló fue de los que pueden ser sus herederos en el banquillo del Bernabéu en caso de ser destituido, como podría ser Xabi Alonso: «Yo le he tenido como jugador. Tiene un conocimiento del fútbol de alto nivel, lo está haciendo muy bien en el Bayer y le deseo, como a Raúl y Arbeloa, es que sea entrenador del Real Madrid. Los conozco y los quiero mucho. Ojalá que algún día puedan ser entrenadores del Real Madrid». Lo normal es que el Ancelotti coja las riendas de Brasil cuando acabe el presente curso.

Sobre las críticas, entiende todas: «La opinión pública puede hablar. Cada uno tiene que tener su idea y hay que respetarla. No puedo entrar en eso, tengo que evaluar las cosas con más equilibrio. Soy una persona equilibrada. Poner en duda todo me parece demasiado».

«Yo no sé todas las críticas. A mí no me molesta nada. Cada uno puede opinar lo que quiera. No es verdad que no me atrevo a dejarles en el banquillo. Aquí todos los aspectos fueron importantes. Kroos y Modric siempre aportan. Si tengo que contestar a todas las críticas, tengo que pasar mucho tiempo aquí y no es necesario», añadió.

El esquema

«Lo que cambió de Bellingham fue en el aspecto defensivo, porque ofensivamente la idea era la misma. Sólo cambié a Modric, que jugó de mediapunta como muchas veces ha hecho», explicó. «Lo hemos evaluado. Teníamos que ser más contundentes para evitar centros fáciles. Tenía que haber más jugadores en el área», continuó.

«Nos cuesta un poco más el control de las bandas. La posición de Bellingham nos ha dado ventaja. La debilidad hay que trabajarla y creo que lo estamos haciendo. Empezó en la pretemporada, pero luego en Liga lo hicimos muy bien hasta que llegó el Atlético», dejó claro.

Además, sobre el derbi, Ancelotti fue claro: «El partido ha estado condicionado por dos goles encajados. Luego, pudimos empatar. Sale de la evaluación de errores que nos han costado demasiado».

Los entrenadores jóvenes

«Los errores que hacen los entrenadores de nueva generación es que dan demasiadas informaciones en el juego con balón y esto creo que quita creatividad. En el juego sin balón hay que dar muchas informaciones, pero con balón dependen de la creatividad del jugador. Si Vinicius y Rodrygo se sienten cómodos abriéndose más no les voy a decir que se queden por dentro. Yo no quiero quitar la creatividad de cada uno», aseguró.

Además, cree que Kepa lo está haciendo bien: «Tiene total confianza. Es un portero muy bueno que se está adaptando muy bien. Los tres goles encajados es un problema de todos. No me gusta señalar a nadie y tampoco a Kepa, que no pudo hacer más en los goles».