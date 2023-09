Carlo Ancelotti se queda sin defensa. El entrenador salió a la rueda de prensa del Metropolitano cariacontecido, con dificultad para que le saliesen las palabras al ser cuestionado por algunas de sus decisiones y con la firme convicción de ser él el máximo responsable de la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid. El italiano lo consiguió ante los periodistas, pero de puertas hacia dentro, en los intestinos del estadio rojiblanco, donde el Real Madrid había sucumbido ante los de Simeone, mostró todo su enfado.

El italiano paseó por los pasillos del Metropolitano sin entender absolutamente nada de lo que había pasado con su defensa en el derbi. No comprendía como jugadores de ese nivel habían cometido tales fallos. Y es que, como bien dijo ante los periodistas, los tres goles que recibió Kepa fueron tres fotocopias. Un centro desde la banda izquierda atlética, la derecha para los madridistas, y un remate sencillo para los delanteros rojiblancos. Todos los tantos fueron iguales.

El primero, a los cuatro minutos, Lino puso un centro al corazón del área que Morata remató tras ganarle la batalla a Alaba. En el segundo, a los 18′, lo hacía Griezmann sólo en el área, mientras los zagueros madridistas eran meros espectadores también con un cabezazo. Y el tercero, nada más salir de los vestuarios tras el descanso, era idéntico al primero. Lino centraba, Lucas Vázquez encimaba tarde, mal y, prácticamente, nunca, Alaba cubría a la nada y Morata remataba.

Tres goles muy parecidos que retrataron a una defensa que demostró no estar a la altura de un partido de esta entidad. Lucas Vázquez no fue capaz de tapar ninguno de los centros que nacieron de su banda, Rüdiger no estuvo a su nivel, Alaba firmó su noche más oscura y Fran García demostró que todavía le quedan grande este tipo de partidos. En el segundo tiempo salieron Nacho, que nunca destaca por dejar grandes errores, y Mendy, que vio amarilla y pudo ser algo más grave. Tampoco lo mejoró.

Ancelotti, claro con su defensa

En rueda de prensa, Ancelotti no quiso señalar a nadie, pero fue muy claro a la hora de hablar de la defensa. «Creo que el esquema no ha sido el problema, sí la fragilidad defensiva. Algo que no nos había pasado en los primeros partidos, porque hasta hoy sólo habíamos encajado tres, pero sí, hoy ha sido un problema. No defendimos como de costumbre. No estuvimos compactos y lo aprovecharon», aseguró.

Sin las cámaras apuntándoles, fue mucho más contundente. Paseó por dentro de Metropolitano tan enfadado que Simeone, con el que comparte una excelente relación, prefirió dejarle solo y no entablar ninguna conversación con él. Eso sí, el italiano, siempre señor, nada más pitar el final y al ver como el argentino, al contrario de lo que suele hacer, se quedaba en el césped, se fue a saludarle y a darle la enhorabuena.

Alaba merece un capítulo especial

El partido de Alaba fue, simplemente, un desastre. Salió retratado en dos de los tres goles tras cometer errores groseros que no puede tener un central de su nivel y que juega en el Real Madrid. Tiene la confianza ciega de Ancelotti, pero la realidad es que el austriaco está muy lejos de su mejor nivel y ante el Atlético quedó demostrado.