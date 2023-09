Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid contra el Atlético en el derbi. Los blancos cayeron 3-1 y el italiano fue el principal responsable. Cambió su idea, el dibujo y el resultado fue muy malo para sus intereses.

El italiano dejó claro «el dibujo no ha cambiado», aunque reconoció que no empezaron bien. «No hemos defendido bien, hemos sido frágiles y cuando el partido se han adelantado han jugado el partido que querían jugar defendiendo muy bien. El Atlético lo ha hecho mejor que nosotros», explicó. «Intentaba meter un poco más de control de balón para dar descanso a Tchouaméni, que ha jugado mucho», continuó Antelotti.

Sobre los goles en los primeros minutos, fue claro: «Es un tema que lo hemos hablado y lo seguiremos hablando. Se adelantan los rivales pronto. En tres veces pudimos remontar. El 3-1 acabó el partido y fue demasiado para intentar remontar». Además, aseguró que es su «culpa».

Ancelotti explica la ausencia del delantero

«No jugó Joselu porque quería tener más control de balón. No ha cambiado la posición de Bellingham en el aspecto ofensivo. Ha sido un problema de fragilidad defensiva que no hemos tenido en estos primeros partidos. En tres partidos encajamos tres gol y hoy en 45 minutos nos metieron tres. No hablo de las individualidades, pero no hemos defendido bien. No hemos estado compactos, sobre todo en la primera mitad, y el Atlético lo ha aprovechado», explicó.

Sobre el gol anulado al Real Madrid, Ancelotti no quiso polemizar: «No la he visto. Me han dicho que Rüdiger estaba en fuera de juego». Además, dejó claro que «los tres goles han sido una fotocopia». «Una ruptura para abrir los centrales. No estábamos bien colocados en el área. No hemos sido compactos», continuó.

Ancelotti ensalzó al Atlético

«El Atlético es uno de los equipos que mejor defiende. No es fácil buscar espacios. Lo intentamos desde fuera y nos faltó efectividad. El problema no ha sido ofensivo, sino defensivo», aseguró.

Además, quiso asumir toda la responsabilidad de la derrota: «Puede ser que lo podía hacer mejor. Cuando el equipo no hace lo que tiene que hacer es mi responsabilidad. Tengo las espaldas muy anchas».

Cambio de Modric

«Nosotros no señalamos a nadie y señalar a Modric me parece demasiado. No ha jugado un buen partido como el resto. Intenté meter más altura arriba para jugar con centros al ver que estábamos perdiendo», explicó sobre el croata, que fue cambiado en el descanso.

Además, quiso pasar página: «Yo miro el próximo partido. No lo hemos hecho bien. El dibujo no va a cambiar. Es una derrota y puede ser una oportunidad para hacer las cosas mejores. Ahora, cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros estamos tristes, como siempre que se pierde, pero hasta ahora lo hemos hecho muy bien y lo seguiremos haciendo muy bien».