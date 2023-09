La cúpula del Real Madrid alucinó con la alineación de Ancelotti en el derbi

La cúpula del Real Madrid se quedó perpleja al conocer la alineación y el planteamiento de Ancelotti en el derbi ante el Atlético. Los dirigentes del club blanco no entendieron ni que jugara sin 9, ni que cambiara el sistema, ni que eligiera a Modric para sentar a Tchouaméni, ni que el equipo saliera a ambas partes con los brazos bajados.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «La verdad si yo fuera Ancelotti no me pasaría ni a 500 metros de la sede de ACS ni a 1000 del Bernabéu en estos momentos. Estaría lo más lejos posible. Hay derrotas y derrotas. El Real Madrid hizo tácticamente el ridículo más espantoso y que te hagan tres goles de esta manera… Que Modric no sea titular en toda la temporada y en este partido sí. Es normal que se cabree porque lo cambias en el descanso y lo señalas», empezó diciendo el director de OKDIARIO.

El periodista desveló que la directiva está muy molesta por los planteamientos de Carletto. «El cabreo en la cúpula es notable, en algunos sectores se empieza a hablar que Ancelotti no terminaría la temporada, esto es un futurible. Si el año pasado el Villarreal no hace lo que hizo en la última jornada y el Madrid hubiera sido tercero Ancelotti no seguiría. No se lo plantean echarlo, pero si se ven espectáculos tan lamentables como el del Metropolitano… Lo de los árbitros ya es un clásico, lleva durando los 20 años de Negreira. Lo que sí es nuevo son los fallos tácticos del equipo», dijo.

«La transición no puede ser seguir con Kroos y Modric en los grandes partidos», insisten en la cúpula del Bernabéu, que no daba crédito a la alineación que planteó Ancelotti en el derbi del pasado domingo en el Metropolitano. Desde los dirigentes del Real Madrid se mira hacia el entrenador como el primer culpable de lo ocurrido en el duelo ante el Atlético pero no el único.

Los que mandan en el Real Madrid y su círculo íntimo de confianza coinciden en señalar que Ancelotti se equivocó en la alineación y en el planteamiento, pero que se equivocaron todavía más los futbolistas, que saltaron al derbi «como si fuera un partido cualquiera» y cometieron los mismos pecados que en la mayoría de los encuentros disputados esta temporada: saltar al campo sin tensión y conceder un gol a las primeras de cambio.

En el Metropolitano tropezaron en la misma piedra, pero no una vez sino dos. Los dos tantos de Morata al inicio de la primera parte y de la reanudación no son sino el reflejo de un equipo que salió a jugar un partido de máxima rivalidad sin la tensión suficiente ni la intensidad que le sobró al Atlético en el arranque de los dos tiempos, el momento decisivo en el que se decantó el derbi a favor del equipo de Simeone.

Ancelotti siempre es sospechoso

Ancelotti es un sospechoso habitual para la cúpula del Real Madrid, que dudó de si el italiano era el técnico ideal para dirigir el inicio de la transición esta temporada. A Carletto le salvó su carácter, su experiencia, su buena relación con Florentino Pérez y, sobre todo, haber eliminado al Atlético primero y al Barcelona después de manera solvente en el camino hacia la Copa del Rey. El 4-0 del Etihad en Champions hizo daño, es cierto, pero en el club blanco saben mejor que nadie que no se puede ganar la Copa de Europa todos los años.

El Real Madrid apostó por respetar el contrato de Ancelotti y esperar un año a que Xabi Alonso siga cogiendo callo en el Bayer Leverkusen, espectacular colíder de la Bundesliga con los mismos puntos que el todopoderoso Bayern de Harry Kane y compañía. A Carletto se le encomendó una tarea tan ingrata como necesaria: ir restando minutos y titularidades a Kroos y Modric.

El italiano empezó cumpliendo y tanto el alemán como el croata fueron suplentes en las dos primeras salidas de nivel del Real Madrid (San Mamés y Balaídos). Sin embargo, llegó el derbi ante el Atlético en el Metropolitano y Ancelotti puso a ambos como titulares. Dejó en el banquillo a su único 9 puro (Joselu) y al único especialista en el mediocentro (Tchouaméni) y su equipo acabó siendo blandito atrás e inoperante arriba.

En su pecado lleva la penitencia de haber perdido el derbi, el liderato de la Liga y de haber dado el pistoletazo, como siempre ocurre en el Real Madrid con una derrota, a la primera minicrisis de la temporada.