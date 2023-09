Joselu Mato nunca falla. El delantero dio la victoria al Real Madrid ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu al rematar un gran centro de Fran García al fondo de las redes donostiarras. Un cabezazo perfecto que le permite sumar su segundo gol en la presente temporada y mantener su cita con Chamartín, donde siempre ha marcado cuando ha jugado con la camiseta del 14 veces campeón de Europa.

Joselu marcó ante el Getafe un empate que terminó convirtiendo en victoria Bellingham justo antes del parón y volvió a repetir contra la Real Sociedad. Esta vez, para ser el que hacía la diana que consumaba la remontada. Este último ha sido la cuarta diana del internacional español en el Santiago Bernabéu, aunque para las otras dos y que remontarse más de una década.

La primera vez que vio portería en el Santiago Bernabéu fue un 21 de mayo de 2011 ante el Almería. Los blancos ganaron 8-1 y el delantero, que por aquel entonces era jugador del Castilla, marcó el último tanto madridista. Después, el 20 de diciembre del mismo año, los blancos ganaron 5-1 a la Ponferradina para clasificarse a los octavos de final de la Copa del Rey y el atacante hizo el cuarto gol de los locales.

Joselu tiene ganado a Ancelotti

Para Carlo Ancelotti, Joselu es un jugador fundamental. Un delantero que no tenía la plantilla. O, por lo menos, un estilo de delantero que no tenían los blancos. Un atacante puro. Un rematador que ya está dando sus frutos. Y es que, sus dos goles en este arranque de temporada han servido para que el Real Madrid gane puntos.

Tras el encuentro, Ancelotti era preguntado por Joselu y el italiano se deshacía en elogios. «Es una garantía en el juego de ataque porque juega muy bien de espaldas, de cara y es muy peligroso en el área contraria. Tiene un remate de cabeza muy bueno también y sabemos lo que puede aportar», aseguró.

«Arriba no tenemos ningún jugador con estas características y es muy importante porque está listo en los centros y cubre muy bien el área rival. No es casualidad que haya marcado en los dos partidos en casa porque se tienen más ocasiones. Si no hubiese marcado también le hubiese cambiado porque quería más control en el centro del campo. Dudé si quitarlo o no tras marcar», añadió el entrenador del Real Madrid, que tiene cuenta mucho con Joselu.

Un delantero de garantías

Para Ancelotti, Joselu es un jugador muy a tener en cuenta. Llegó a Valdebebas con el rol de segundo delantero, pero Ancelotti pronto se dio cuenta de que iba a ser importante. Su experiencia, su compromiso y su facilidad para ver portería le convierten en un jugador muy del gusto del italiano.

Por todo esto, Joselu va a tener muchos minutos esta temporada. Y el internacional español quiere brillar, ya que por el momento en el club blanco está en calidad de cedido y cuando finalice la presente temporada quiere que el Real Madrid se decante por ficharle para las próximas temporadas.