Incógnita Rodrygo Goes

El futuro de Rodrygo Goes está monopolizando la información del Real Madrid en las últimas semanas. El brasileño todavía no tiene claro si continuará la próxima temporada en la disciplina blanca y nuestro experto en OKScouting Marcos López nos trae las distintas posibilidades que tiene el delantero sobre la mesa. ¿Haría bien el Real Madrid en dejarle salir?