El Real Madrid ganó a la Real Sociedad un partido que hemos visto un millón de veces. Los blancos salen dormidos, encajan un gol por la vía rápida, se enchufan tras el descanso y remontan. El Bernabéu ha visto tantas veces la película de las remontadas que ya casi ni se inmuta. Barrenetxea adelantó a la Real con una asistencia sublime de un Kubo que asombró a todos y los blancos remontaron con sendos goles de Fede Valverde y Joselu. El equipo de Ancelotti culmina su pleno al quince y sigue líder de la Liga.

Volvía el fútbol al Bernabéu, esa nave espacial al filo del despegue. Tras el parón de selecciones, inoportuno como una llamada a la hora de la siesta, y a las puertas de la Champions recibía el Real Madrid a la Real Sociedad, un equipo de esos que agradan a la vista pero que te le pueden dar la noche al más pintado. Los blancos necesitaban ganar para recuperar el liderato prestado a un Barcelona que, palanca a palanca y cedido a cedido, empieza a carburar.

Ancelotti no tocaba mucho ni su plan ni su once. Carletto está más en la edad de dar de comer a las palomas en el parque que en la de encabezar revoluciones. No se ha complicado nunca la vida como para comenzar a hacerlo ahora. Apenas un cambio, Kroos por Camavinga, sobre su once preferido, más allá de la ausencia de Vinicius, que volvía a ser suplida por Joselu como acompañante de Rodrygo. La suplencia de Modric, por más que llamativa, ha dejado de ser noticiosa por reiteración. Sin novedad en el resto del once del Real Madrid.

Enfrente la Real Sociedad de Kubo, un ex madridista sobre el que los blancos aún se guardan la última bala de recompra al final de una temporada que bien podría ser la de su consagración en la élite. Muchos jugones, Zubimendi, Merino, Oyarzabal y compañía, en el equipo que tan bien entrena Imanol, pero ningún delantero puro para restar referencias de marcaje a los centrales del Real Madrid.

Nos dieron las nueve y comenzó el partido. La Real salió valiente y descarada, dispuesta a presionar al Madrid hasta su vestuario. Los blancos respondieron con una jugada de videojuego que abrochó Alaba con un remate a bocajarro ante Remiro. La sacó el meta de la Real Sociedad antes de que el colegiado lo anulara por fuera de juego.

Fue un espejismo porque el partido era visitante. Y el que sí valió fue el tanto de Barrenetxea en una jugada iluminada por Kubo con un pase maravilloso. En la defensa del Real Madrid sestearon todos. Bueno, menos Kepa, que salvó el primer remate a bocajarro de Barrene, pero no pudo con el rechace ante un Carvajal extrañamente despistado y blandito.

La Real pega primero

No es la primera vez, sino la tercera en cinco partidos de Liga, que el equipo de Ancelotti encaja un gol antes de romper a sudar. Pero así es el Madrid de Carletto, un equipo perezoso como un funcionario después de comer. Los blancos encajaron el segundo a los diez minutos con un trallazo de Kubo que tocó en la espalda de Oyarzabal. El internacional español estaba en fuera de juego, así que por suerte para la parroquia del Bernabéu no subió el tanto a ese marcador futurista.

Un cuarto de hora tardó en espabilar el Real Madrid, que perdonó el 1-1 en una doble ocasión de Joselu, cuya vaselina fue repelida por el travesaño, y Rodrygo, que hizo una chilena interruptus para quitarle involuntariamente el remate franco a Bellingham. Repitió ocasión Joselu un minuto después en un mano a mano que abortó con los pies Remiro, igual que se la sacó después a Carvajal en otro disparo en el segundo palo tras un pase maravilloso de Bellingham.

La reacción del Real Madrid provocó la zozobra de la nave realista, que resistía a duras penas el temporal ofensivo de los blancos. En el 27 de nuevo Remiro volvió a salvar a la Real con una buena parada en un mano a mano mal resuelto por Rodrygo con un disparo a media altura. Respondió Kubo con una genialidad que salvó Kepa con una impresionante mano abajo.

Otra vez Kubo bailó a Kroos y a Fran García en el área, se disfrazó de Butragueño y se la puso en la cabeza a Mikel Merino. El cabezazo del internacional español lo sacó Kepa con una mano soberbia. El Bernabéu tenía los pelos de punta. Fue la ocasión postrera con la que caía el telón de un primer tiempo que pudo haber acabado 2-2 pero que terminó con la victoria parcial de una Real Sociedad que había enseñado todas las costuras del Real Madrid.

Otra remontada

Kubo, eléctrico como un Tesla e inspirado como un poeta en primavera, había campado a sus anchas ante la dupla Kroos-Fran García, incapaces ambos de frenarle. Ancelotti debía tomar medidas en el descanso. Para empezar llamar a filas a Camavinga y quién sabe si a Nacho. No movió ficha Carletto, un hombre sin prisa, y su equipo se lo premió con un empate vertiginoso. Asistió Fran García, que se resarció de su penoso primer tiempo, y remató con violencia Fede Valverde, que se incorporaba desde segunda línea. Golazo imposible para Remiro.

Pues partido nuevo con muchos minutos por delante. El Real Madrid, que había olido la sangre, se tomó un respiro de un cuarto de hora pero volvió a apretar al filo del 60 y logró el segundo. Otra vez asistió Fran García con precisión y maestría y cabeceó a la red Joselu. Con el 2-1 y la remontada hecha, Ancelotti movió ficha: Camavinga por Tchouaméni y Modric por Joselu. El Madrid pasaba a un 4-3-2-1 con Kroos en el eje junto a Camavinga y Valverde. Por delante, Bellingham y Modric para escoltar a Rodrygo de nueve.

Con el viento a favor y el Bernabéu con la cara de «ya lo sabía yo» el Real Madrid siguió percutiendo el área de Remiro. Una falta botada por Kroos en el 69 bien pudo ser el tercero, pero su disparo se marchó por poco a la izquierda de la meta realista. En el 73 Ancelotti cambió a Fran García, que estaba amonestado y recibió la ovación a coro del Bernabéu en pie.

El Madrid se vio con el partido ganado y se pudo llevar un disgusto si no llega a ser por la concentración de Kepa, que se la quitó de la cabeza a Barrene cuando se venía el segundo. La jugada obligó a los de Ancelotti a espabilar. Kroos y Modric decidieron tomar los mandos del juego y el Madrid volvió a dominar.

Remiro, con una mano imponente a un remate a bocajarro, evitó el gol nuestro de cada día de Bellingham, que había cabeceado en plancha en el 90. Con la ocasión del inglés se puso fin a un partido vibrante en el Bernabéu en el que el Real Madrid, como tantas veces, protagonizó una remontada para dar la vuelta al sopapo inicial de la Real Sociedad y mantenerse como líder de la Liga.