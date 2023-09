Surrealista: Vinicius se queda fuera de la lista de 12 finalistas al ‘The Best’

La FIFA ha dado a conocer a los 12 nominados al premio The Best entre los que no se encuentran ni Vinicius ni ningún jugador del Real Madrid. El delantero brasileño, que fue uno de los grandes protagonistas del conjunto blanco la pasada temporada y uno de los mejores futbolistas del mundo, se ha quedado fuera de una lista que lideran Erling Haaland, Kylian Mbappé y Leo Messi.

Llama bastante la atención que la FIFA se haya olvidado de Vinicius y del Real Madrid, cuando los de Ancelotti alcanzaron las semifinales de la Champions, fueron segundos en Liga y ganaron la Copa del Rey. Sin embargo, el hecho de que el club blanco estuviera entre los cuatro mejores equipos de Europa un año más no ha sido suficiente para que cuenten con representación entre los finalistas al The Best.

Los números de Vinicius (23 goles y 21 asistencias en 55 partidos) le sitúan como uno de los futbolistas más determinantes de la pasada campaña. El astro brasileño cuajó una de sus mejores temporadas con la elástica madridista, y no sólo por números sino también por juego. El internacional brasileño fue uno de los jugadores más fundamentales del Real Madrid el curso pasado.

En la fase final de la Liga de Campeones, el brasileño firmó un doblete y una asistencia en Anfield, otro pase de gol en la vuelta de octavos contra el Liverpool en el Santiago Bernabéu, dos asistencias en la eliminatoria contra el Chelsea y un gol frente al Manchester City. Sus 7 goles y 5 asistencias en la competición europea no han sido suficiente para que el máximo organismo del fútbol europeo le incluya entre los 12 finalistas. Sólo Haaland (12 goles), Salah (8) y Mbappé (7) quedaron por delante de él.

La ausencia del brasileño es bastante llamativa, pero no es la única. Sorprende también que ni siquiera haya ningún futbolista del Real Madrid, campeón de Copa, subcampeón de Liga, subcampeón de la Supercopa de España y semifinalista de la Champions. Casi nada. A nivel global ha sido el equipo español con mayor éxito, sobre todo a nivel europeo. Así los 12 finalistas son:

Los 12 nominados

Julian Álvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gündogan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Leo Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva