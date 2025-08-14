El Real Madrid vuelve a coronarse como la marca de fútbol más valiosa y fuerte del mundo

Por segundo año consecutivo, el Real Madrid revalida su posición como la marca de fútbol más valiosa del mundo y, por cuarto año seguido, es también la marca más fuerte. De acuerdo al informe Football 50-2025 de la consultora Brand Finance, el club blanco sigue dominando el planeta fútbol en cuanto al valor del marca, creciendo un 14% en este aspecto para situarse en una cifra récord de 1.921 millones de euros.

El conjunto de la capital española también cuenta con el mayor valor empresarial, 6.000 millones de euros. En cuanto a la fortaleza de la marca Real Madrid, Brand Finance evalúa este apartado en función de la inversión en marketing o el rendimiento comercial de los clubes. El Real Madrid vuelve a posicionarse como la marca más fuerte tras obtener una puntuación de 94,9 sobre 100 y la máxima calificación AAA+, una valoración que solo alcanzan siete clubes de fútbol en el mundo.

El informe de Brad Finance ha puesto en valor los números del club de Concha Espina: “Los ingresos récord obtenidos durante dos temporadas consecutivas y el continuo aumento del valor de la marca ponen de relieve la fortaleza de la marca Real Madrid, y demuestran el papel fundamental que desempeña una marca sólida y valiosa para sostener el crecimiento a largo plazo. El Real Madrid lidera los mercados internacionales como el equipo favorito entre los aficionados de todo el mundo». La consultora ha querido remarcar el dominio del equipo madridista «a pesar de la temporada discreta del club».

🔝 ¡El Real Madrid es por segundo año consecutivo la marca de fútbol más valiosa del mundo y por cuarto año la marca más fuerte, según Brand Finance! #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

El Real Madrid se ha impuesto en el ranking de marcas más valiosas del mundo del fútbol a su eterno rival, el FC Barcelona. El club blaugrana ha superado al Manchester City para situarse en segunda posición, aumentando un 11% su valor hasta alcanzar los 1.700 millones de euros. El conjunto inglés, por su parte, vuelve a bajar un escalón por segundo año consecutivo. Tras superar al Real Madrid en el informe de Brand Finance de 2023, el Manchester City se sitúa ahora en el tercer puesto.

Real Madrid y Barça no bastan ante la Premier

El peso del Real Madrid y el Barcelona no es suficiente para que el fútbol español se acerque en valor de marca a la Premier League. La competición inglesa cuenta con un 42% del valor de marca total del mundo del fútbol, según Brand Finance. La Premier cuenta con seis de los diez equipos que conforman el Top 10. Además de merengues y culés, PSG (quinto) y Bayern de Múnich (sexto) acompañan a Manchester City (tercero) y Liverpool (cuarto) en el Top 6. Los cuatro equipos restantes entre los diez primeros ‘hablan’ inglés: Manchester United, Arsenal, Chelsea y Tottenham.

Pilar Alonso Ulloa, Directora General de Iberia y Sudamérica de Brand Finance, subrayó el peso de las marcas de los dos gigantes del fútbol español: «El Real Madrid y el FC Barcelona se han convertido en potencias culturales globales que trascienden el fútbol y superan incluso a gigantes como YouTube y Coca-Cola en términos de fortaleza de marca». Una condición que no comparten otros equipos de la Liga. El siguiente es el Atlético de Madrid, con 540 millones de valor de marca y la decimosegunda posición en el ranking. El valor de marca del fútbol español asciende al 21% y se coloca como la segunda liga en este aspecto, pero muy lejos de la Premier League.