El Real Madrid descarta un fichaje de última hora para cubrir la baja de Vinicius, que se perderá mes y medio de competición incluidos seis partidos de Liga y dos de Champions, porque el club blanco no encuentra ningún delantero de nivel en el mercado y no quieren un jugador que sirva de «parche» y que luego esté condenado a ser carne de banquillo.

«No hay ningún Vinicius en el mercado y no vamos a fichar un parche», aseguran con firmeza en la cúpula del Real Madrid. Y no les falta razón, ya que el brasileño se ha convertido en las dos últimas temporadas en el jugador más determinante del mundo junto a Mbappé, uno de esos futbolistas capaz de generar un caudal ofensivo que se traduce en goles, asistencias, faltas recibidas, amarillas provocadas… y en un montón de intangibles que no aparecen en las estadísticas.

El Real Madrid quiere tener firmado a Mbappé en enero https://t.co/b4zLia7IgZ — okdiario.com (@okdiario) August 28, 2023

Y como no hay ningún Vinicius en el mercado y no se quiere fichar a un futbolista de perfil bajo, el plan del Real Madrid está claro: aguantar el tirón de los ocho partidos que se perderá el brasileño y que Ancelotti haga equilibrios con los otros tres delanteros sanos que quedan en la plantilla –Rodrygo, Joselu y Brahim– y eche mano del Castilla de Raúl para completar las convocatorias. Nombres como los de Gonzalo García o Álvaro Rodríguez podrían unirse al habitual Nico Paz en las convocatorias del primer equipo.

No habrá sorpresa con Mbappé

¿Y Mbappé? Pues, como diría Florentino Pérez, para 2024. La lesión de Vinicius no altera en absoluto los planes del Real Madrid con el delantero del PSG. Ni el jugador querría venir ahora al Bernabéu ni el club blanco se plantea acometer una operación exprés que se iría muy cerca de los 200 millones de euros, así que no habrá sorpresa de última hora con el delantero que protagoniza un culebrón cada verano.

Las opciones de Ancelotti para suplir a Vinicius https://t.co/z3QIEoqukE — okdiario.com (@okdiario) August 29, 2023

La lesión de Vinicius ha provocado que en las últimas 72 horas el teléfono de Valdebebas arda. No han parado de llegar ofrecimientos de delanteros de varias ligas europeas, pero el Real Madrid los ha descartado todos. Se tiene muy claro que la lesión de Vinicius, aunque no es menor, tampoco es de gravedad y se confía en que el brasileño vuelva en perfecto estado y que incluso pueda acortar algo los plazos para su regreso.