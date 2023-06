Vinicius lidera el once ideal de la Champions

La Champions League echó el sábado el telón con el City de Guardiola como campeón y una vez finalizado el torneo más importante del mundo llegan los premios. El perfil oficial de la competición ha valorado a Vinicius como el mejor jugador del torneo en el formato fantasy. Es decir, nadie ha rendido mejor que el brasileño según los parámetros del formato. Y la diferencia con respecto al segundo es abismal.

Vinicius ha sido el jugador más valorado en el formato fantasy de la Champions League, que evalúa a los jugadores en función de su rendimiento diario. El buen hacer del brasileño en las eliminatorias de la máxima competición europea le han valido para llegar a los 93 puntos, casi 20 más que Bastoni, central del Inter, que ha llegado hasta los 76.

FANTASY FOOTBALL BEST XI

👑 Most points: Vini Jr

💵 Best value: Bastoni

💪 Most points in a match: Haaland (25 vs Leipzig)

What was your team's total score? 👇@PlayStation #UCLfantasy pic.twitter.com/yAmukuAuPV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023